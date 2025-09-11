อุทยานฯ เขาแหลม ดักซุ่ม 2 วัน รวบ 5 ชาวพม่า แบกอุปกรณ์มุ่งหน้าร่อนทอง “ปิล๊อกคี่”

กาญจนบุรี - จนท.อุทยานฯ เขาแหลม วางกำลังลาดตระเวนกลางป่า 2 วัน 1 คืน ดักจับ 5 ชายฉกรรจ์ชาวพม่า พร้อมอุปกรณ์ร่อนทอง สารภาพตรงกำลังเข้าไปลักลอบขุดแร่ทองคำในพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1A ปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ ก่อนถูกปรับเป็นพินัยและปล่อยตัว
วันนี้ (11 ก.ย. 68) นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายเข้มของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ชุดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนดักซุ่มในพื้นที่เสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
โดยเมื่อวันที่ 10 ก.ย. เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เขาแหลม เข้าลาดตระเวนป่าห้วยน้ำขุ่น ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ พบกลุ่มชายฉกรรจ์ชาวพม่า 3 คน พร้อมสัมภาระและอุปกรณ์ร่อนแร่ทองคำ จึงควบคุมตัวและสอบสวน ก่อนที่ช่วงบ่ายวันเดียวกันจะจับเพิ่มอีก 1 คน พร้อมอุปกรณ์ลักษณะเดียวกัน
ต่อมาเช้าวันที่ 11 ก.ย. เจ้าหน้าที่ดักซุ่มในจุดเดิม พบชาวพม่าอีก 1 ราย แบกเป้อุปกรณ์ร่อนทอง จึงเข้าจับกุมได้อีก รวมทั้งหมด 5 ราย ให้การรับสารภาพว่ามุ่งหน้าเข้าไปขุดแร่ทองคำบริเวณป่าปิล๊อกคี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1A
คณะเจ้าหน้าที่จึงเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายอุทยานฯ และปล่อยตัวไป พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาและนายอำเภอทองผาภูมิ ทั้งนี้การจับกุมช่วยป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายเสียหายรุนแรงไปมากกว่า