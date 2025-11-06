ตระการตา! ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกสะท้อนยอดผา 5 นาทีงดงามสะกดตา ที่ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี -ตระการตา! แสงอาทิตย์ยามเย็นกระทบยอดเขาแหลมเป็นสีทองอร่าม มองเห็นด้วยตาเปล่า ก่อนหายไปในเวลาเพียง 5 นาที โซเชียลแชร์สนั่น ชาวบ้านยืนยัน “ภาพจริง ไม่แต่ง”
วันนี้ (6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกโซเชียลกำลังแชร์ภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดงดงาม หลังพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า ส่งแสงสะท้อนกระทบยอดเขาแหลม ในพื้นที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จนกลายเป็นสีทองอร่ามตระการตา สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ภาพดังกล่าวถูกโพสต์โดยเพจเฟซบุ๊ก “ฟาร์มอ้น สังขละบุรี” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 17.45 น. พร้อมระบุว่า แสงทองที่พาดยอดเขานั้นสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนยาวนานราว 5 นาที ก่อนจะค่อย ๆ กลับสู่สภาพเดิม โดยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทองผาภูมิ สามารถบันทึกภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ
ผู้โพสต์ย้ำว่า ภาพทั้งหมดไม่มีการตกแต่ง พร้อมให้เครดิตแก่เจ้าของภาพและร้านครัวเงาะป่า อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
หลังภาพถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เช่น เจ้าของเพจ “ฟาร์มอ้น สังขละบุรี” ระบุว่า “เห็นภาพแล้วขนลุก” ขณะที่เพจ “Manee Jaoka” แสดงความคิดเห็นว่า “เคยไปช่วงที่เขาทั้งแถบเป็นสีเหลืองทอง สวยมาก สมชื่อทองผาภูมิ”
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ล้าน ณ.สนม ฮอดลิ่นถิ่น” เล่าว่า “เมื่อวานแดดเย็นสวยมากหลายที่ แต่ต้องรีบไปส่งของเลยไม่ได้จอดถ่าย” ด้าน “Vorachest Butprasert” ยืนยันว่า “แสงแบบนี้เกิดขึ้นช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตก เห็นเหมือนกันจากหน้าโรงพยาบาล” เช่นเดียวกับ “ชาลินี จวงจันทร์” ที่บอกว่า “เห็นเหมือนกันค่ะเมื่อวาน”
สำหรับ “เขาแหลม” ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอำเภอทองผาภูมิ ในอดีตเมื่อการเดินทางยากลำบาก ชาวบ้านมักเดินทางโดยเรือ และเมื่อเห็นยอดเขาแหลมเด่นชัด ก็รู้ได้ทันทีว่า “ถึงทองผาภูมิแล้ว”