พบแล้ว! นักท่องเที่ยวหายตัวบนเขาบริเวณน้ำตกกระอาง ปลอดภัยดี ทีมค้นหาเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

ลุ้นระทึกหลายวัน เหตุนักท่องเที่ยวชายที่หายตัวไปขณะวิ่งออกกำลังกายบนเขาบริเวณน้ำตกกระอาง จังหวัดนครนายก ถูกพบแล้วในสภาพอ่อนแรงแต่ปลอดภัย ทีมค้นหากว่า 4 หน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือ พร้อมลำเลียงออกจากพื้นที่ป่าทันทีเพื่อส่งโรงพยาบาลตรวจอาการอย่างละเอียด
วันนี้ (2 ธ.ค.) โลกออนไลน์แห่แชร์พบแล้ว นายสันติ นักท่องเที่ยวที่หายตัวไปขณะออกกำลังกายในพื้นที่เขาบริเวณน้ำตกกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก หลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครระดมกำลังค้นหาติดต่อกันหลายวัน ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่า พบตัวปลอดภัย และกำลังเร่งนำตัวออกจากพื้นที่ป่าเพื่อส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ขณะนายสันติออกไปวิ่งบนเส้นทางธรรมชาติแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ทำให้ทีมค้นหา ทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และอาสาสมัคร ต้องเร่งปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่ได้รับแจ้ง
ล่าสุด (2 ธ.ค.) เพจ “หุบเขาตีนไก่” และแหล่งข่าวในพื้นที่รายงานตรงกันว่า พบตัวนายสันติแล้ว โดยระบุจุดพบอยู่บริเวณ “ต้นไม้ตายคู่” ใกล้ตุ๊กตาตกแต่งรูปวัว–ควาย ในป่าแถบน้ำตกกระอาง จากภาพที่เผยแพร่ เห็นได้ว่านายสันติอยู่ในสภาพอ่อนแรง แต่ยังมีสัญญาณชีพปกติ ทีมเจ้าหน้าที่จึงรีบให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที
ขณะนี้ ทีมกู้ภัยกำลังช่วยกันลำเลียงนายสันติออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ตรวจร่างกายอย่างละเอียด และดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังติดอยู่ในป่าหลายวัน โดยคาดว่าจะปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง.