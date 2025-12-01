นักท่องเที่ยวสูญหาย! บนเขากระอาง ทีมค้นหาเร่งตามรอย หลังพบสัญญาณสุดท้ายห่างเนินพาโน 50 เมตร

รองผู้กำกับฯ ลงพื้นที่ร่วมทีมค้นหาอย่างต่อเนื่อง หลังนักท่องเที่ยวหายตัวปริศนาเข้าวันที่ 2 เผยข้อมูลจากการวิ่งออกกำลังกายก่อนสูญหาย อาจเป็นเบาะแสสำคัญ ชี้หากใครพบเห็นสามารถแจ้งได้ทันที
วันนี้ (1 ธ.ค.) เพจ “เรื่องจริงนครนายก” ได้รายงานความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชายที่สูญหายไปบนเขาบริเวณน้ำตกกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยล่าสุดเข้าสู่วันที่ 2 แล้ว ทีมค้นหาจากหลายหน่วยงานรวมถึงรองผู้กำกับฯ โดลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วันสุดท้ายก่อนหายตัว นักท่องเที่ยวรายนี้มีการออกกำลังกายหลายครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ -11 ส.ค. วิ่ง 5.65 กม.
-31 ส.ค. วิ่ง 12.96 กม.
-1 ก.ย. วิ่ง 14.08 กม.
-29 พ.ย. เป็นครั้งแรกที่ขยายระยะไปยังด้านบนของเนินพาโน ซึ่งจุดสัญญาณสุดท้ายที่พบห่างจากเนินเพียง 50 เมตรเท่านั้น
เจ้าหน้าที่เร่งเดินเท้า ตรวจสอบเส้นทาง และตรวจสอบกล้องในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในบริเวณดังกล่าว หากพบเห็นบุคคลลักษณะคล้ายตามภาพที่เผยแพร่ สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่เพจ “เรื่องจริงนครนายก” ได้ทันที เพื่อช่วยเร่งติดตามตัวนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด