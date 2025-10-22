พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์กลับมาเปิดให้บริการ หลังเกิดเหตุโจรกรรมเครื่องประดับราชวงศ์ฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส กลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในเช้าวันนี้ (22 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น หลังเกิดเหตุโจรกรรมเครื่องประดับราชวงศ์ฝรั่งเศส 8 ชิ้น ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (19 ต.ค.) ซึ่งสร้างความเสียหายที่มิอาจประเมินมูลค่าได้
อย่างไรก็ตาม ห้องจัดแสดงอพอลโล (Apollo Gallery) ซึ่งเกิดเหตุโจรกรรม ยังคงปิดให้บริการ
ทั้งนี้ เครื่องประดับราชวงศ์ฝรั่งเศส 8 ชิ้น ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ฯ ถูกโจรกรรมโดยกลุ่มคนร้าย 4 คนที่ยังคงหลบหนี ขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนราว 100 นาย กำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและนำของที่ถูกโจรกรรมกลับคืนมา
ก่อนหน้านี้ สื่อฝรั่งเศสรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.30-09.40 น. ของวันอาทิตย์ ตามเวลาท้องถิ่น โดยกลุ่มคนร้ายเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ด้วยสกู๊ตเตอร์ พร้อมด้วยเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก และใช้ลิฟต์ขนส่งสินค้าเพื่อเข้าถึงห้องจัดแสดงที่หมายตาไว้ ก่อนทำการโจรกรรมและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ