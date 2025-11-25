xs
xsm
sm
md
lg

ครูเกษียณบุรีรัมย์วัย 72 เครียดหนี้สินรุมเร้า ซ้ำเมียหายปริศนา ประกาศขายบ้านที่ดิน เผยถึงขั้นคิดสั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุรีรัมย์ - ครูเกษียณวัย 72 ชาวบุรีรัมย์ เครียดเป็นหนี้ตั้งแต่รับราชการจนวันเกษียณเพราะเป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัว มีหนี้สะสมกว่า 2 ล้าน เงินบำนาญไม่พอชำระหนี้ต้องกู้นอกระบบเพิ่ม ซ้ำเมียที่ใช้ชีวิตมาด้วยกันกว่า 40 ปีหายตัวปริศนานาน 5 วัน ทุกข์หนักประกาศขายบ้านพร้อมที่ดิน 5 ไร่หวังปลดหนี้ ตัดพ้อขอใช้ชีวิตบั้นปลายที่เหลือไม่อยากเป็นภาระใคร

วันนี้ (25 พ.ย. 68) นายเอนก บุญมาก อายุ 72 ปี อดีตข้าราชการครูเกษียณ ชาวตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ประกาศขายบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน พร้อมที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา หลังประสบปัญหาหนี้สินรุมเร้า จากการกู้ยืมตั้งแต่ช่วงที่รับราชการเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งเลี้ยงดูภรรยา และส่งเสียลูกเรียน จนกระทั่งเกษียณราชการแล้วมีหนี้สินสะสมกว่า 2 ล้านบาท ต้องชำระหนี้เดือนละ 23,000 บาท แต่เงินบำนาญได้รับเดือนละ 20,000 บาท ไม่เพียงพอชำระหนี้ แต่ละเดือนก็ต้องไปหยิบยืมเงินจากนอกระบบมาหมุนชำระหนี้ และเมื่อครบที่สหกรณ์ให้กู้เพิ่มได้ ก็จะกู้เพิ่มมาหมุนใช้จ่ายอีก ทุกวันนี้หนี้สินรุมเร้าไม่มีทางออก


ล่าสุดมาเจอปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจซ้ำอีก คือภรรยาที่อยู่กินมาด้วยกันกว่า 40 ปี หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า สีแดง-ดำ ทะเบียน กษบ 907 บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 68 จนถึงวันนี้ 5 วันแล้ว โดยภรรยาหายไปหลังจากบอกว่าจะไปเที่ยวงานกีฬาโรงเรียนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นก็ไม่เห็นกลับมาบ้าน โทรศัพท์ไปสอบถามลูกสาวที่ทำงานต่างจังหวัดก็บอกว่าไม่เห็นแม่ติดต่อไป ตอนนี้ไม่รู้ว่าภรรยาหายไปไหนหรือไปกับใคร จึงได้ไปแจ้งความไว้ให้ตำรวจช่วยติดตามหา เพราะเป็นห่วงกลัวภรรยาจะได้รับอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุ

ตอนนี้ทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำยังไง กินไม่ได้นอนไม่หลับ จึงตัดสินใจประกาศขายบ้านหลังที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน พร้อมที่ดินเนื้อที่เกือบ 5 ไร่ ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ น.ส 3 ก. เพื่อจะได้นำเงินไปชำระหนี้สิน ที่เหลือก็เก็บไว้กินอยู่ในบั้นปลาย เพราะอายุมากแล้ว ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ และไม่อยากจะเป็นภาระของใคร เพราะตอนนี้เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่มีใครช่วยหาทางออก บางวันถึงกับจะคิดสั้น


หากใครอยากจะช่วยเหลือ หรือสนใจอยากจะซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ก็สามารถติดต่อมาได้ หรือเดินทางมาดูบ้านได้ด้วยตัวเอง ที่บ้านหนองสองห้อง ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หากตกลงซื้อและชำระเงินเรียบร้อย พร้อมย้ายออกทันที



ครูเกษียณบุรีรัมย์วัย 72 เครียดหนี้สินรุมเร้า ซ้ำเมียหายปริศนา ประกาศขายบ้านที่ดิน เผยถึงขั้นคิดสั้น
ครูเกษียณบุรีรัมย์วัย 72 เครียดหนี้สินรุมเร้า ซ้ำเมียหายปริศนา ประกาศขายบ้านที่ดิน เผยถึงขั้นคิดสั้น
ครูเกษียณบุรีรัมย์วัย 72 เครียดหนี้สินรุมเร้า ซ้ำเมียหายปริศนา ประกาศขายบ้านที่ดิน เผยถึงขั้นคิดสั้น
ครูเกษียณบุรีรัมย์วัย 72 เครียดหนี้สินรุมเร้า ซ้ำเมียหายปริศนา ประกาศขายบ้านที่ดิน เผยถึงขั้นคิดสั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น