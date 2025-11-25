ครูเกษียณบุรีรัมย์วัย 72 เครียดหนี้สินรุมเร้า ซ้ำเมียหายปริศนา ประกาศขายบ้านที่ดิน เผยถึงขั้นคิดสั้น

บุรีรัมย์ - ครูเกษียณวัย 72 ชาวบุรีรัมย์ เครียดเป็นหนี้ตั้งแต่รับราชการจนวันเกษียณเพราะเป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัว มีหนี้สะสมกว่า 2 ล้าน เงินบำนาญไม่พอชำระหนี้ต้องกู้นอกระบบเพิ่ม ซ้ำเมียที่ใช้ชีวิตมาด้วยกันกว่า 40 ปีหายตัวปริศนานาน 5 วัน ทุกข์หนักประกาศขายบ้านพร้อมที่ดิน 5 ไร่หวังปลดหนี้ ตัดพ้อขอใช้ชีวิตบั้นปลายที่เหลือไม่อยากเป็นภาระใคร
วันนี้ (25 พ.ย. 68) นายเอนก บุญมาก อายุ 72 ปี อดีตข้าราชการครูเกษียณ ชาวตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ประกาศขายบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน พร้อมที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา หลังประสบปัญหาหนี้สินรุมเร้า จากการกู้ยืมตั้งแต่ช่วงที่รับราชการเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งเลี้ยงดูภรรยา และส่งเสียลูกเรียน จนกระทั่งเกษียณราชการแล้วมีหนี้สินสะสมกว่า 2 ล้านบาท ต้องชำระหนี้เดือนละ 23,000 บาท แต่เงินบำนาญได้รับเดือนละ 20,000 บาท ไม่เพียงพอชำระหนี้ แต่ละเดือนก็ต้องไปหยิบยืมเงินจากนอกระบบมาหมุนชำระหนี้ และเมื่อครบที่สหกรณ์ให้กู้เพิ่มได้ ก็จะกู้เพิ่มมาหมุนใช้จ่ายอีก ทุกวันนี้หนี้สินรุมเร้าไม่มีทางออก
ล่าสุดมาเจอปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจซ้ำอีก คือภรรยาที่อยู่กินมาด้วยกันกว่า 40 ปี หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า สีแดง-ดำ ทะเบียน กษบ 907 บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 68 จนถึงวันนี้ 5 วันแล้ว โดยภรรยาหายไปหลังจากบอกว่าจะไปเที่ยวงานกีฬาโรงเรียนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นก็ไม่เห็นกลับมาบ้าน โทรศัพท์ไปสอบถามลูกสาวที่ทำงานต่างจังหวัดก็บอกว่าไม่เห็นแม่ติดต่อไป ตอนนี้ไม่รู้ว่าภรรยาหายไปไหนหรือไปกับใคร จึงได้ไปแจ้งความไว้ให้ตำรวจช่วยติดตามหา เพราะเป็นห่วงกลัวภรรยาจะได้รับอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุ
ตอนนี้ทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำยังไง กินไม่ได้นอนไม่หลับ จึงตัดสินใจประกาศขายบ้านหลังที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน พร้อมที่ดินเนื้อที่เกือบ 5 ไร่ ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ น.ส 3 ก. เพื่อจะได้นำเงินไปชำระหนี้สิน ที่เหลือก็เก็บไว้กินอยู่ในบั้นปลาย เพราะอายุมากแล้ว ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ และไม่อยากจะเป็นภาระของใคร เพราะตอนนี้เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่มีใครช่วยหาทางออก บางวันถึงกับจะคิดสั้น
หากใครอยากจะช่วยเหลือ หรือสนใจอยากจะซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ก็สามารถติดต่อมาได้ หรือเดินทางมาดูบ้านได้ด้วยตัวเอง ที่บ้านหนองสองห้อง ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หากตกลงซื้อและชำระเงินเรียบร้อย พร้อมย้ายออกทันที