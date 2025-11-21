กองทัพแมลงวันบุกหมู่บ้านนรสิงห์ อ่างทอง ชาวบ้านต้องกินข้าวในห้องนอน วอนขอน้ำดื่ม ของแจกมาไม่ทั่วถึง

อ่างทอง – ชาวบ้าน ตำบลนรสิงห์ อ่างทอง ทุกข์หนัก น้ำท่วมยืดเยื้อทำแมลงวัน–ยุงชุม น้ำเน่าเหม็น ต้องหลบมากินข้าวในห้องนอน หวั่นป่วยโรคทางเดินอาหาร ป้าณี เผยอยากได้น้ำดื่มด่วน ของช่วยเหลือมาก็ไม่ทั่วถึง
วันนี้ ( 21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่ 4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับรายงานว่ามีกองทัพแมลงวันจำนวนมากบุกพื้นที่บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนในพื้นที่
ป้าณี อายุ 62 ปี หนึ่งในผู้ประสบภัย เล่าว่า ช่วงนี้หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่อง ทำให้มีแมลงวันจำนวนมากผิดปกติบินตอมตอมหน้า ตา หู แทบทุกเวลา จนหวาดผวาและรำคาญอย่างหนัก เวลากินข้าวต้องย้ายเข้าไปกินในห้องนอนที่ปิดมิดชิดเท่านั้น หากกินข้างนอกต้องใช้มือตบปัดแมลงวันตลอดเวลา แมลงวันตอมอาหารและภาชนะสกปรก หวั่นเสี่ยงโรคทางเดินอาหาร ขณะเดียวกันน้ำในพื้นที่เริ่มเน่า ส่งกลิ่นเหม็น ยุงก็ชุกชุมเพราะสภาพอากาศเย็นลง ทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านหมู่ 4 และหมู่ 5 ลำบากหนักขึ้นเรื่อย ๆ
“ตอนนี้อยากได้น้ำดื่มมาก ของแจกก็มาไม่ค่อยถึง ต้องทนอยู่แบบนี้จนกว่าน้ำจะลด” ป้าณีกล่าวด้วยความกังวล
ชาวบ้านจึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านสุขอนามัย น้ำดื่ม และการควบคุมแมลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน