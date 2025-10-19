ยาย 76 เครียดจัด! ปั่นจักรยาน 4 กม. ขอ ตร.ช่วยเหลือ หลังแก๊งคอลฯโทร.ขู่เอี่ยวบัญชีม้า มีเงินโอนเข้าหลักล้าน

บุรีรัมย์- ยาย 76 ปี ชาว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ปั่นจักรยานไปหาตำรวจชุดสืบถึงบ้าน 4 กม. หลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร.ขู่เกี่ยวข้องบัญชีม้ามีเงินปริศนาโอนเข้าบัญชีหลักล้าน ต้องไปเคลียร์อายัดบัญชีที่ชัยภูมิภายใน 2 ชม.ไม่ทำตามจะถูกดำเนินคดี จนยายเครียดผวาหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับ
วันนี้ (19 ต.ค. 68) นางอุบล โลห์สุวรรณ อายุ 76 ปี ชาวบ้านสี่เหลี่ยม ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ปั่นจักรยานไปหา ร.ต.ต.หนึ่ง ไชยมงคล รองสารวัตรสืบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ถึงที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อปรึกษาและขอความช่วยเหลือ หลังมีโทรศัพท์ปริศนาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ จ.ชัยภูมิ โทร.มาบอกว่ามีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้าบัญชีของยาย 1 ล้านบาท แล้วบอกให้ยายส่งข้อมูลบัญชีธนาคารทุกธนาคารที่มี เข้าไปให้เพื่อตรวจสอบ และจะต้องเดินทางไปธนาคารที่ จ.ชัยภูมิ ภายใน 2 ชั่วโมง หากไม่ทำตามจะถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทำให้ยายเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ กลัวถูกดูดเงินในบัญชี และกลัวถูกดำเนินคดี เพราะไม่รู้ว่าคนที่โทร.มาเป็นมิจฉาชีพหรือเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ จึงตัดสินใจปั่นจักรยานไปหา ร.ต.ต.หนึ่ง ซึ่งเป็นตำรวจชุดสืบสวนที่คุณยายรู้จัก เพื่อขอคำปรึกษา และขอความช่วยเหลือ
หลังจาก ร.ต.ต.หนึ่ง ได้รับฟังเรื่องราวจากคุณยาย ก็มั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่นอน พร้อมแนะนำให้คุณยายไปแจ้งความที่ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ไว้เป็นหลักฐาน และห้ามส่งข้อมูลหรือโอนเงินไปให้คนที่โทร.มาหาเด็ดขาด พร้อมยังเตือนคุณยาย และฝากถึงประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยว่า หากได้รับโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด เพราะจะถูกหลอกสูญเสียทรัพย์สิน หากมีข้อสงสัยให้ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งความไว้เป็นหลักฐานได้
คุณยายยัง เล่าให้ทีมข่าวฟังอีกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.มาข่มแบบนี้ แต่เป็นครั้งที่สามแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนก็มีโทรศัพท์อ้างว่าโทร.มาจากจังหวัดศรีสะเกษ หลอกว่า มีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของยาย 2.5 ล้านบาท และหลอกให้ยายเข้าไปทำรายการ พร้อมกับส่งเอกสารไปตรวจสอบ ตอนนั้นก็เล่าให้ลูกหลานฟัง ลูกหลานก็รีบพาไปยกเลิกบัญชีที่ใช้งานอยู่ แล้วเปิดบัญชีใหม่ พร้อมเปลี่ยนบัตร ATM ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้โดนดูดเงิน
แต่ล่าสุดวันที่ 16 ต.ค.68 ที่ผ่านมา มีสายปริศนาโทร.มาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร บอกว่ามีเงินจากบัญชีม้า โอนเข้ามาในบัญชีของยายอีก 1 ล้านบาท จึงรู้สึกไม่สบายใจ เพราะไม่รู้ว่าเขารู้ข้อมูลยายได้อย่างไร โดนแบบนี้บ่อยๆ ก็เครียดเพราะป่วยแกนสมองตีบ และโรคความดัน ก็อยากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือสแกมเมอร์ด้วย อย่าปล่อยให้มาหลอกลวงผู้สูงอายุแบบนี้เลย