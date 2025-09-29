นายกฯ คุย ผบ.ตร.เสริม ตชด.-ฝ่ายปกครองช่วยทหารชายแดน เตรียมพร้อมศูนย์อพยพ-เสบียง หากสถานการณ์ตึงเครียด

นายกฯ คุย ผบ.ตร.เสริม ตชด.-ฝ่ายปกครองช่วยทหารชายแดน ยันเตรียมพร้อมศูนย์อพยพ-เสบียง หากเกิดสถานการณ์ตึงเครียด เผยยังไม่รับรายงานทหารขาดแคลนอาหาร ยันพร้อมซัพพอร์ต
เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 29 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่นายกฯเตรียมลงพื้นที่ไปดูในส่วนไหนบ้าง ว่า ตอนนี้พื้นที่ ที่มีความตึงเครียดอยู่จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับทางกัมพูชา ตนได้ประสานฝ่ายกองทัพ และตอนนี้เราจะเสริมทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองด้วย และเมื่อคืนวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมาได้พบกับพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)โดยท่านได้รายงานว่าจะเสริมเรื่องตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปช่วยพี่น้องทหาร นอกจากนี้ ตนหารือกับพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพที่รับผิดชอบอยู่ตรงนั้น โดยจะจัดให้มีการพบกันทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ และฝ่ายทหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการดูแลประชาชน
นายอนุทิน กล่าวว่า ทั้งนี้ หากสถานการณ์ตึงเครียดเราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องศูนย์อพยพและศูนย์พักพิง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนของเราปลอดภัย แต่การอพยพออกมาแล้ว ตนได้ให้เป้าหมายไปว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้สึกแตกต่างจุดเดียวคือไม่ได้นอนที่บ้าน ดังนั้นการใช้ชีวิต คุณภาพชีวิต อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่มและที่นอนจะต้องมีมาตรฐาน รวมถึงในเรื่องอินเทอร์เน็ต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) จะต้องมีรถโมบายเข้าไปเพื่อให้ประชาชนสามารถลดความตึงเครียด และให้ความร่วมมือกับทางการมากที่สุด
เมื่อถามว่าจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไรเพราะทางกัมพูชามีการยั่วยุรายวัน นายกฯ กล่าวว่า ตรงนี้ตนไฟเขียวให้ทางกองทัพมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องการรักษาอธิปไตยอย่างเต็มที่
เมื่อถามอีกว่า ล่าสุดมีข่าวว่าทหารขาดแคลนข้าวสารจนต้องกินมาม่ากับปลากระป๋อง ได้รับรายงานหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่ได้แจ้งท่านไปแล้วว่าหากขาดเหลือสิ่งใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปดูแลกำลังพลให้มีขวัญกำลังใจที่สมบูรณ์พร้อมรบ ก็ขอให้แจ้งมา เราจะสนับสนุนในทุกวิถีทาง