อึ้ง!ครูบำนาญน่านเปิดอกชีวิตพัง-หนี้ล้นเข้าขั้นวิกฤตทั้งเส้นเลือดสมองแตก-อัมพาต-โดนยึดทรัพย์/อายัดบัญชี-ขายบ้านหนี

น่าน - ทั้งครู-ครูบำนาญน่าน เปิดอกชีวิตพัง-วอนรัฐเร่งช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน กันมากกว่า 300 ราย ในจำนวนนี้เข้าขั้นวิกฤตอย่างน้อย 61 ราย ยอดหนี้ 370 กว่าล้าน บ้างโดนอายัดบัญชีรายได้ทุกบาททุกสตางค์ บ้างบำนาญโดนหักเหลือแค่ 2,000 บาท ต้องกู้นอกระบบกินรายเดือน หนี้สะสมทบต้นทบดอกโดนฟ้องจ่อยึดทรัพย์ ป่วยเครียด-อัมพาต-ขายบ้านหนี
กลุ่มครูและครูบำนาญจังหวัดน่านได้รวมตัวกันเพื่อสะท้อนปัญหาและยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลขอให้มีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู หลังได้รับผลกระทบจากภาวะหนี้สะสมที่ยาวนาน ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มากกว่า 300 ราย
ในจำนวนนี้ไม่น้อยกว่า 61 ราย ยอดรวมหนี้ 372 ล้านเศษ ที่เข้าขั้นวิกฤต แม้เกษียณอายุราชการแล้วยังมีหนี้สินอยู่อีกจำนวนมาก บางรายมีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้สูงอายุ-บุตรหลานที่ยังอยู่ในวัยเรียน ทำให้เงินในแต่ละเดือนแทบไม่เหลือ
หลายคนต้องหันไปทำอาชีพเสริม ทั้งขายของ ทำเกษตร หรือรับจ้างทั่วไป แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องกู้หนี้มาใช้จ่าย เป็นหนี้ทบต้นทบดอกสะสม จนถึงขั้นฟ้องร้อง ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ หลายรายเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้า ป่วยเส้นเลือดสมองแตก เป็นอัมพาต บางคนต้องประกาศขายบ้านขายช่องย้ายหนี
ครูศิรินา ครูบำนาญวัย 68 ปี เล่าว่า ปัจจุบันทั้งครูประจำการและครูบำนาญหลายรายต้องเผชิญกับสถานการณ์รายได้หลังหักชำระหนี้ เหลือเพียงเดือนละประมาณ 2,000 บาท บางรายโดนหักหมดยังไม่พอยอดหนี้ โดนอายัดบำนาญ-ปันผล อายัดรายได้ทุกอย่าง ทำให้ต้องกู้ยืมนอกระบบเพื่อยังชีพแต่ละเดือน ซึ่งนำไปสู่วงจรหนี้ที่ยากต่อการแก้ไข
นอกจากนี้ มีครูบางส่วนประสบปัญหาสุขภาพจากความเครียดสะสม เช่น ภาวะหลอดเลือดสมองแตก ตลอดจนเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ ครอบครัวยิ่งได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น
ครูละเอียด อายุ 67 ปี ที่สมัยทำงานเคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี รับภาระดูแลคนในครอบครัว โดนฟ้องยึดบ้านพยายามซื้อคืนมาแล้ว กำลังโดนฟ้องยึดรอบ 3 อีก เครียดจากภาวะหนี้สิน เกิดอาการสโตรก เส้นเลือดสมองแตก ป่วยติดเตียงนาน 4 เดือน ล่าสุดเพิ่งฟื้นถึงแม้อาการดีขึ้น แต่ยังคงมีอาการเดินไม่สะดวก ควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ พูดไม่ชัด ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีเงินใช้หนี้สิน ถูกธนาคารฟ้องร้อง และบังคับคดียึดทรัพย์
ทั้งนี้กลุ่มครูและครูบำนาญน่าน ได้เสนอแนวทางขอความช่วยเหลือ เช่น ทบทวนโครงสร้างหนี้เงินกู้สวัสดิการสำหรับครู ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาชำระคืน หรือ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหนักเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงการส่งเสริมช่องทางสร้างรายได้เสริมที่เหมาะสม จัดโครงการดูแลสุขภาพกายและใจสำหรับครูในวัยเกษียณ
ตัวแทนครู กล่าวว่า ครูทุกคนทำหน้าที่มอบความรู้และหล่อหลอมอนาคตของชาติ เข้าทำงานแต่เช้าก่อนเด็กเข้าเรียน กว่าจะเลิกงานก็ต้องรอเด็กกลับหมด วันนี้เราขอเพียงโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
ในนามกลุ่มผู้แทนครูจังหวัดน่าน ได้ฝากความหวังต่อรัฐบาลให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเดือดร้อน และสนับสนุนครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติไม่ให้ต้องเผชิญวิกฤตในบั้นปลายชีวิต และมีความหวังว่า จะมีมาตรการที่ช่วยคุ้มครองคุณภาพชีวิตครู และเสริมสร้างระบบการศึกษาอย่างยั่งยืนในอนาคต