เส้นทาง “บ่อแก้ว-ไชยะบุรี”ส่อเป็นเส้นทางยานรก กันยาฯนี้ไม่กี่วันลาวจับแล้วกว่า 10 ล้านเม็ด

แขวงบ่อแก้ว - เส้นทางสายบ่อแก้ว-ไชยะบุรี ส่กลายเป็นถนนสายหลักยาเสพติดในเพื่อนบ้าน ล่าสุด จนท.ลาว สกัดจับคู่หูม้งขนยาบ้า 1.8 ล้าน ก่อนหลุดเข้าหลวงพระบาง ไม่กี่วันก่อนจเคยจับรถบรรทุกซุกยานรกเกือบ 13 ล้านเม็ดมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบ (ปกส.) หรือตำรวจของแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รายงานว่าเจ้าหน้าที่ ปกส.ลาว ประจำอยู่ที่เมืองปากทาในแขวงบ่อแก้วและ บก.ปกส.แชวงบ่อแก้ว ได้ตรวจตรารถที่สัญจรผ่านไปมาตรงจุดตรวจโคกหลวงบนถนนสายหลักเชื่อมระหว่างแขวงบ่อแก้วจะไปทางแขวงไชยะบุรี
กระทั่ง 19 ก.ย. พบรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สีขาว ป้ายทะเบียนแขวงหลวงพระบาง คันหนึ่งมุ่งหน้าจะไปแขวงไชยะบุรีจึงได้เรียกตรวจสอบ
ผลการตรวจพบชายชาวม้ง 2 คน เป็นคนขับและนั่งโดยสารมาด้วย คนหนึ่งอายุ 25 ปี อาศัยอยู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว อีกคนอายุ 20 ปี อาศัยอยู่แขวงหลวงพระบาง เมื่อขอตรวจที่กระบะหลังรถปรากฎว่าพบซุกซ่อนห่อยาเสพติดประเภทยาบ้าอยู่เต็มโดยนับรวมได้จำนวน 900 มัด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนว 1,800,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้ และนำตัวพร้อมของกลางส่งง บก.ปสก.แขวงบ่อแก้ว เพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าหรับถนนสายแขวงบ่อแก้ว-แขวงไชยะบุรี เจ้าหน้าที่ ปกส.ของ สปป.ลาว เคยตรวจยึดของกลางยาเสพติดที่พยายามลักลอบนำมาจาก สปป.ลาว-เมียนมา ข้ามแม่น้ำโขงผ่านแขวงบ่อแก้วเพื่อจะนำไปส่งในเขตนครหลวงเวียงจันทน์หลายครั้ง
เมื่อช่วงกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ ปกส.แขวงไชยะบุรี ก็สกัดรถบรรทุก 12 ล้อได้ที่จุดตรวจบ้านหาดงาม เมืองคอบ และสามารถจับกุมคนขับได้ 1 คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 12,742,000 เม็ด หลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยสกัดได้หลายราย.