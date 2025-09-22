เด็ดขาด! ศาลลาวประหารชีวิต “ผัว-เมีย” ค้ายาบ้า 6 หมื่นเม็ด

MGR Online – ศาลลาวพิพากษาคดียาเสพติด ทั้งผู้ค้าและผู้ขนส่ง ล่าสุด 2 สามี-ภรรยา ชาวเมืองกาสี ถูกตัดสินประหารชีวิต ข้อหาค้ายาบ้า พบของกลาง 63,000 เม็ด
กองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงเวียงจันทน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ ได้ออกนั่งบัลลังก์พิพากษาคดีอาชญากรรมร้ายแรง 4 คดี และมีคำตัดสินให้ประหารชีวิต 2 สามี-ภรรยา ในความผิดฐานค้ายาเสพติดให้โทษ และจำคุกตลอดชีวิตจำเลยอีก 1 ราย ในข้อหาเดียวกัน
โดยจำเลยที่ถูกตัดสินประหารชีวิตได้แก่ ท้าวเยิ้งย่าง อายุ 50 ปี และนางมาลี อายุ 45 ปี ทั้งคู่เป็นสามี-ภรรยา อาชีพดั้งเดิมเป็นชาวนาอยู่บ้านนาขู เมืองกาสี แขวงเวียงจันทน์ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในข้อหาค้ายาเสพติด โดยมีของกลางเป็นยาบ้า 63,836 เม็ด
อีกคดีหนึ่ง จำเลยได้แก่ ท้าวฮาย่าง อายุ 34 ปี อาชีพทำไร่อยู่ที่บ้านนาขู เมืองกาสี แขวงเวียงจันทน์ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในข้อหาค้ายาเสพติด โดยมีของกลางเป็นยาบ้า 12,800 เม็ด ศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต และปรับเป็นเงิน 500 ล้านกีบ
ส่วนอีก 2 คดี ไม่ใช่คดียาเสพติด คดีแรกจำเลยชื่อ ท้าวคำใบ อายุ 36 ปี อาชีพกรรมกร อยู่บ้านนาหว้า เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ในข้อหาลักทรัพย์ ศาลตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 3 ปี ปรับเป็นเงิน 5 ล้านกีบ
คดีสุดท้าย จำเลยชื่อท้าวใจปะสง หรือลิด อายุ 62 ปี อาชีพกรรมกร อยู่บ้านอุดมไซ เมืองพะลานไซ แขวงสะหวันนะเขต ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ ศาลตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 3 ปี ปรับเป็นเงิน 5 ล้านกีบ
ก่อนหน้านี้ ศาลของลาวได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยคดีค้ายาเสพติดมาแล้วหลายราย ที่โด่งดังจนเป็นข่าว เช่น เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ศาลได้ตัดสินประหารชีวิต ท้าวสีสุก ดาวเฮือง พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมยึดทรัพย์สินหลายรายการ เช่น รถยนต์ 5 คัน จักรยานยนต์ 3 คัน และที่ดินอีกหลายแปลงให้ตกเป็นของรัฐ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ ได้ตัดสินประหารชีวิตนางกันติสา อายุ 46 ปี อาชีพค้าขาย อยู่บ้านวัดไตน้อยทุ่ง เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ และนางบุดสะดี อายุ 49 ปี อาชีพค้าขาย อยู่บ้านท้าวแก่น เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี ทั้งคู่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ในข้อหาขนส่งยาเสพติด พบของกลางเป็นยาบ้า 3,398,000 เม็ด และยาไอซ์ 25 กิโลกรัม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ ตัดสินประหารชีวิต ท้าวคำสอน อายุ 39 ปี อยู่บ้านทุ่งแสงจัน เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว ถูกจับเมื่อวัน 19 สิงหาคม 2566 ในข้อหาขนส่งยาเสพติด พบของกลางเป็นยาบ้า 243,800 เม็ด และประหารชีวิต ท้าวเซินลู อายุ 35 ปี ชาวบ้านโพนสะหว่าง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ ถูกจับเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ข้อหาขนส่งยาเสพติด พบของกลางเป็นยาไอซ์ 73 กิโลกรัม เฮโรอีน 800 กรัม ยาบ้า 24,800 เม็ด และกัญชาอีก 14 กิโลกรัม
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ศาลประชาชนแขวงไซยะบูลี ได้ตัดสินประหารชีวิต ท้าวหนู วือ อายุ 29 ปี ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 ในข้อหาขนส่งยาเสพติดจากแขวงบ่อแก้ว ผ่านแขวงไซยะบูลี พบของกลางเป็นยาบ้า 24,000 เม็ด และยาไอซ์ 139 ห่อ หรือ 149 กิโลกรัม