ผงะทั้งแขวง!ตร.ลาว สกัดพ่วง 22 ล้อขนเบียร์ลาว ซุกยาบ้าเกือบ 9 ล้านเม็ด

แขวงบ่อแก้ว - เกือบหลุดลงถึงเวียงจันทน์ จ่อข้ามโขงเข้าไทย..ตำรวจแขวงบ่อแก้ว สกัดจับพ่วง 22 ล้อ ออกจากแขวงบ่แก้ว ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ มุ่งหน้าลงกำแพงนคร บรรทุกเบียร์ลาวมาเต็มคัน อำพรางกระสอบยาบ้าหนักเกือบตัน รวมเกือบ 9,000,000 เม็ด
วันนี้ (15 ส.ค.) ຄວາມສະຫງົບ Lao Security News ซึ่งเป็นสื่อของทางการ สปป.ลาว รายงานว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบหรือตำรวจกองบัญชาการคำรวจแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว สามารถยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้มากถึง 8,810,000 เม็ด น้ำหนักกว่า 881 กิโลกรัม ซึ่งขนซุกซ่อนอำพรางมากับรถพ่วง 22 ล้อ ป้ายทะเบียนกำแพงนคร ที่บรรทุกเบียร์ลาวมาเต็มคัน นอกจากนี้ยังสามารถจับกุมตัวคนที่ขนยาเสพติดทั้งหมดได้ด้วย
การตรวจยึดและจับกุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อเวลา 6.00 น.วันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่ปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจแขวงบ่อแก้ว ประจำด่านตรวจน้ำทุ่ง กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เวลาประมาณ 6.00 น. ได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 22 ล้อ หมายเลขทะเบียน บป.2111 กำแพงนคร กำลังขนส่งเบียร์จากแขวงบ่อแก้วไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ คนขับคือ นายเยโลห์ อายุ 33 ปี ชาวแขวงเชียงขวาง จึงได้เรียกตรวจสอบ
จากตรวจค้นรถยนต์พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในบรรทุกของรถซิ่งด้านล่างเป็นลังบรรจุขวดเบียร์ลาวแต่ด้านบนมีกระสอบที่บรรจุยาเสพติดอยู่
เจ้าหน้าที่ลาวจึงควบคุมตัวผู้ขับขี่และนำรถไปตรวจสอบที่กองบัญชาการตำรวจแขวงบ่อแก้ว ปรากฎว่าในกระสอบทั้งหมดพบยาบ้า 4,405 ห่อ หรือเทียบเท่ายาบ้า 8,810,000 เม็ด น้ำหนักรวม 881 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวคนขับและยึดของกลางทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับแขวงบ่อแก้วตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งมักจะสกัดกั้นยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและไอซ์ได้หลายครั้ง เนื่องจากเป็นเขตติดต่อระหว่างแหล่งผลิตยาเสพติดในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา มายังภาคเหนือของประเทศไทย
และระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.2568 ที่ผ่านมา เคยเกิดเหตุกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบุกโจมตีฐานทหารเมียนมา 3-4 ฐานบนภูผาหม่น เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว ติดชายแดนด้าน อ.เวียงแก่น จนทำให้ทหารลาวเสียชีวิตหลายนาย โดยมีกระแสข่าวว่ากองกำลังดังกล่าวเป็นกลุ่มติดอาวุธเครือข่ายยาเสพติดที่สูญเสียผลประโยชน์จากการขนของกลางผ่านเขต สปป.ลาว เพื่ออ้อมชายแดนไทย.