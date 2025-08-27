อินโดนีเซีย-ลาว เตรียมให้ต่างชาติลงทะเบียนออนไลน์ ทดแทนบัตรขาเข้าแบบกระดาษ

ประเทศอินโดนีเซีย และ สปป.ลาว เตรียมใช้วิธีลงทะเบียนออนไลน์แก่ชาวต่างชาติ ก่อนเข้าประเทศภายใน 72 ชั่วโมง แทนบัตรขาเข้าแบบกระดาษ เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย เริ่มทดลองที่ด่าน ตม. บางแห่งในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ก่อนใช้ระบบนี้เต็มรูปแบบ
วันนี้ (27 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า กรมตำรวจตรวจคนเข้า-ออกเมือง กรมใหญ่สันติบาล กระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จะทดลองการลงทะเบียนเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.immigration.gov.la โดยเริ่มต้นในด่านสากล 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์, สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาท, สนามบินนานาชาติปากเซ แขวงจำปาสัก และด่านสากลสะพานมิตรภาพ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ (ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2568 เป็นต้นไป
โดยชาวต่างชาติที่ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ผ่าน 4 ด่านสากลดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก่อน เสร็จแล้วจะได้รับ QR Code ที่สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 3 วันก่อนการเดินทาง เพื่อใช้แจ้งเข้า-ออกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ตม.) เพื่อตรวจสอบและยืนยัน โดยชาวต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มบัตรแจ้งขาเข้า และบัตรแจ้งขาออกของ สปป.ลาวอีก โดยในปี 2569 จะใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ แทนการใช้แบบฟอร์มกับด่านสากลทั่วประเทศ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในภายหลัง
ด้าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย (ตม.หนองคาย) ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่า พลเมืองลาวและคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน สปป.ลาวแบบถาวร ไม่ต้องลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศ โดยให้ปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก สปป.ลาวตามปกติ สำหรับพลเมืองของประเทศที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ในระยะทดลองนี้จะมีแค่พลเมืองไทย ที่ใช้หนังสือผ่านแดน หรือใบผ่านแดน (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง) จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
อีกด้านหนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดใช้งานระบบ “All Indonesia” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาอินโดนีเซีย โดยรวมแบบฟอร์มลงทะเบียนข้อมูลด้านการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ควบคุมโรค และกักกักสัตว์และพืช ไว้ในช่องทางเดียวกัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2568 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์เดินทางมาอินโดนีเซียผ่านท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา, ท่าอากาศยานนานาชาติจูวันดา เมืองสุราบายา และท่าอากาศยานนานาชาติเด็นปาซาร์ (บาหลี) จะต้องลงทะเบียนในระบบดังกล่าว และจะเริ่มบังคับใช้กับท่าอากาศยานนานาชาติ และจุดผ่านแดนทุกแห่งในอินโดนีเซียต่อไปในวันที่ 1 ต.ค. 2568
ผู้เดินทางต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนทางเว็บไซต์ allindonesia.imigrasi.go.id หรือผ่านแอปพลิเคชัน All Indonesia โดยลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันก่อนเดินทาง สามารถใช้แบบฟอร์มเดียวกันลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเป็นกลุ่มพร้อมกันสูงสุด 10 ราย ภายหลังการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ QR Code ซึ่งต้องใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยาน
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่ใช้ระบบลงทะเบียนบัตรขาเข้าดิจิทัล ทดแทนบัตรขาเข้าแบบกระดาษ ได้แก่
• ประเทศสิงคโปร์ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ Singapore Arrival Card (SGAC) ผ่านเว็บไซต์ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ หรือแอปพลิเคชัน MyICA ภายใน 3 วัน ก่อนเดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์
• ประเทศฟิลิปปินส์ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ e-Arrival CARD ผ่านเว็บไซต์ https://etravel.gov.ph/ หรือแอปพลิเคชัน eGovPH ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) ก่อนเดินทางมาถึงประเทศฟิลิปปินส์
• ประเทศมาเลเซีย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ Malaysia Digital Arrival Card ผ่านเว็บไซต์ https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main ภายใน 3 วัน ก่อนเดินทางมาถึงประเทศมาเลเซีย ยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ และผู้ถือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดสงขลา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ประเทศบรูไน กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ E-Arrival Card ผ่านเว็บไซต์ https://www.imm.gov.bn/ ก่อนเข้าประเทศ
• ประเทศกัมพูชา เฉพาะผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานพนมเปญ ท่าอากาศยานเสียมราฐ และท่าอากาศยานสีหนุวิลล์ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ Cambodia e-Arrival ผ่านเว็บไซต์ https://arrival.gov.kh/ และแอปพลิเคชัน Cambodia e-Arrival ภายใน 7 วัน ก่อนเดินทางมาถึงประเทศกัมพูชา ส่วนด่านอื่นๆ ช่วงก่อนปิดด่านต้องกรอกแบบฟอร์มแบบกระดาษ
สำหรับประเทศที่ยังไม่เริ่มใช้ระบบบัตรขาเข้าดิจิทัล ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมา
สำหรับประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใช้ระบบ Thailand Digital Arrival Card (TDAC) สำหรับชาวต่างชาติ มาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2568 เป็นต้นมา ชาวต่างชาติทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ https://tdac.immigration.go.th/ ภายใน 3 วัน ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย ยกเว้นผู้ที่ใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) หรือผู้ที่ผ่านหรือต่อเครื่องโดยไม่ต้องผ่านการควบคุมคนเข้าเมือง