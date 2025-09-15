ตร.ลาว ล่าค่อนเมือง!รถบรรทุกขนยาบ้าเกือบ 13 ล้านเม็ดจากแขวงบ่อแก้วส่งเวียงจันทน์ แหกด่านฯไชยะบุรี

แขวงบ่อแก้ว/ไชยะบุรี - ตำรวจ-ทหาร สปป.ลาว ล่าค่อนเมือง..รถบรรทุก 12 ล้อ ขนยาบ้า 64 กระสอบ เกือบ 13 ล้านเม็ด แหกด่านฯไชยะบุรี จากแขวงบ่อแก้วจ่อส่งเครือข่ายนครหลวงเวียงจันทน์ ก่อนพบคนขับจอดทิ้งเมืองคอบแล้วเผ่นข้ามคืน แต่สุดท้ายโดนตามซิวจนได้
สถานีวิทยุชุมชนเมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สปป.ลาว ประจำจุดตรวจบ้านหาดงาม เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี พบรถยนต์บรรทุก 12 ล้อ ยี่ห้อเจฟาน สีน้ำตาลเข้มขับมาตามถนนจากเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว มุ่งตรงจะผ่านจุดตรวจ เมื่อเย็นวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา จึงได้ส่งสัญญานเพื่อให้เลี้ยวไปทางลานจอดเพื่อจะทำการตรวจสอบ แต่ปรากฎว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวได้ขับฝ่าจุดตรวจมุ่งตรงเข้าสู่ชั้นในของประเทศลาว
เจ้าหน้าที่ลาวจึงได้นำรถยนต์ออกไล่ติดตาม พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ในเมืองคอบให้สกัดกั้น กระทั่งพบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวได้ไปจอดอยู่บริเวณสี่แยกหมู่บ้านม่วงดอนมูลในเขตเมืองคอบ จึงเข้าไปปิดล้อมเอาไว้ แต่คนขับรถซึ่งเดินทางมาคนเดียวและทราบชื่อภายหลังคือ นายขัวยาง อายุ 28 ปี เป็นชาวม้งสัญชาติลาวอาศัยอยู่บ้านห้วยดินจี่ เมืองปากทา ได้เปิดประตูรถและวิ่งหลบหนีเข้าป่าในเขตหมู่บ้านดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกองกำลังทหารในพื้นที่ทำการติดตามหาตัว จนจับกุมได้ในวันรุ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถบรรทุก พบกระสอบฟางห่อในถุงพลาสติกสีดำจำนวน 64 ใบ น้ำหนักกว่า 1,490.4 กิโลกรัม ภายในพบบรรจุยาบ้ารวมกันกว่า 12,742,000 เม็ด
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบรรทุกคันนี้ได้ขนยาบ้ามาจากแขวงบ่อแก้ว จะนำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าที่นครเวียงจันทร์ จึงได้นำตัวคนขับและของกลางดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายของ สปป.ลาว แล้ว.