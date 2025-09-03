xs
ตร.ทางหลวงดักจับ 2 กระบะตู้ทึบยัดพม่า 71 คนส่งตลาดไท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจทางหลวงดักจับ 2 กระบะตู้ทึบ ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 71 คน จาก จ.ตาก ส่งตลาดไท


วันนี้ ( 3 ก.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล.พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน สวญ.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. นำกำลังจับกุมนายบุญช่วย อินทร์เถื่อน​ อายุ 31 ปี​และ นายปิยะวุฒิ ศิริจันทร์โท​ อายุ 31 ปี​ขณะลักลอบขนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 71 ราย ได้บริเวณถนนสายวังประจบ - พรานกระต่าย ทล.1132 กม.3 - 4 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตากได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจำนวนมากจาก จ.ตากเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย จึงได้วางแผนสกัดจับบริเวณถนนสายวังประจบ-พรานกระต่าย กระทั่งพบรถกระบะต้องสงสัย 2 คันขับตามกันมา โดยมีลักษณะบรรทุกหนักและมีสัมภาระปกปิดมิดชิด จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบ

จากการตรวจสอบรถคันแรก เป็นรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว มีนายบุญช่วย เป็นคนขับข้างคนขับพบผู้หญิงคล้ายแรงงานต่างด้าว 3 คนนั่งอยู่ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบไม่มีเอกสารการเดินทางและเมื่อเปิดตู้ทึบด้านหลังออกพบแรงงานต่างด้าวอัดแน่นกันมาอีก 37 คน รวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในรถคันนี้ 40 คน เป็นชาย 22 คน และหญิง 18 คน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรถกระบะอีกคันที่ขับตามมา เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว มีนายปิยะวุฒิ เป็นคนขับ ซึ่งภายในรถก็พบแรงงานต่างด้าวอีก 31 คน เป็นชาย 23 คน และหญิง 8 คน นั่งอัดแน่นกันมา ทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางเช่นกัน

สอบสวน นายบุญช่วย รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายชาวม้งให้ขนแรงงานต่างด้าวจากป่าข้างทางในอำเภอเมืองตาก เพื่อไปส่งที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี โดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ 10,000 บาท และทำมาหลายครั้งแล้ว

ส่วน นายปิยะวุฒิ รับสารภาพว่า นายบุญช่วย เป็นคนชักชวนให้ตนขับรถตามกันมา เพื่อขนแรงงานต่างด้าวไปส่งที่ตลาดไท โดยได้ค่าจ้าง 5,000 บาท ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนและแรงงานต่างด้าวทั้งหมดรวม 71 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังประจบ ดำเนินคดี“รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้น พ้นจากการจับกุม”แก่นายบุญช่วย และ นายปิยะวุฒิ ส่วนแรงงานต่างด้าวแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”









