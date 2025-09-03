ตร.ทางหลวงดักจับ 2 กระบะตู้ทึบยัดพม่า 71 คนส่งตลาดไท

ตำรวจทางหลวงดักจับ 2 กระบะตู้ทึบ ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 71 คน จาก จ.ตาก ส่งตลาดไท
วันนี้ ( 3 ก.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล.พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน สวญ.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. นำกำลังจับกุมนายบุญช่วย อินทร์เถื่อน อายุ 31 ปีและ นายปิยะวุฒิ ศิริจันทร์โท อายุ 31 ปีขณะลักลอบขนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 71 ราย ได้บริเวณถนนสายวังประจบ - พรานกระต่าย ทล.1132 กม.3 - 4 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตากได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจำนวนมากจาก จ.ตากเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย จึงได้วางแผนสกัดจับบริเวณถนนสายวังประจบ-พรานกระต่าย กระทั่งพบรถกระบะต้องสงสัย 2 คันขับตามกันมา โดยมีลักษณะบรรทุกหนักและมีสัมภาระปกปิดมิดชิด จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบ
จากการตรวจสอบรถคันแรก เป็นรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว มีนายบุญช่วย เป็นคนขับข้างคนขับพบผู้หญิงคล้ายแรงงานต่างด้าว 3 คนนั่งอยู่ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบไม่มีเอกสารการเดินทางและเมื่อเปิดตู้ทึบด้านหลังออกพบแรงงานต่างด้าวอัดแน่นกันมาอีก 37 คน รวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในรถคันนี้ 40 คน เป็นชาย 22 คน และหญิง 18 คน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรถกระบะอีกคันที่ขับตามมา เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว มีนายปิยะวุฒิ เป็นคนขับ ซึ่งภายในรถก็พบแรงงานต่างด้าวอีก 31 คน เป็นชาย 23 คน และหญิง 8 คน นั่งอัดแน่นกันมา ทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางเช่นกัน
สอบสวน นายบุญช่วย รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายชาวม้งให้ขนแรงงานต่างด้าวจากป่าข้างทางในอำเภอเมืองตาก เพื่อไปส่งที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี โดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ 10,000 บาท และทำมาหลายครั้งแล้ว
ส่วน นายปิยะวุฒิ รับสารภาพว่า นายบุญช่วย เป็นคนชักชวนให้ตนขับรถตามกันมา เพื่อขนแรงงานต่างด้าวไปส่งที่ตลาดไท โดยได้ค่าจ้าง 5,000 บาท ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนและแรงงานต่างด้าวทั้งหมดรวม 71 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังประจบ ดำเนินคดี“รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้น พ้นจากการจับกุม”แก่นายบุญช่วย และ นายปิยะวุฒิ ส่วนแรงงานต่างด้าวแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”