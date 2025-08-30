xs
xsm
sm
md
lg

กระบะทึบซุกแรงงานเมียนมา 52 คน อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง หนีไม่รอดจนมุมทองผาภูมิ คนขับเผ่นเข้าป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่กาญจนบุรีไล่สกัดรถกระบะทึบ ขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาแน่นคันกว่า 50 ชีวิต ตั้งใจไปทำงานชลบุรี ค่าหัวคนละ 4–5 หมื่นบาท คนขับเห็นจนมุมจอดรถทิ้งก่อนหนีเข้าป่า

วันนี้( 30 ส.ค.) เจ้าหน้าที่หลายหน่วยในจังหวัดกาญจนบุรี สนธิกำลังสกัดจับรถยนต์กระบะทึบ โตโยต้า วีโก สีขาว หมายเลขทะเบียน 4 ฒจ 4179 กรุงเทพมหานคร หลังได้รับแจ้งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ

กระบะต้องสงสัยวิ่งมาจากสังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณขอตรวจ แต่คนขับกลับเหยียบคันเร่งหลบหนีเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ก่อนเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยวแล้วทิ้งรถไว้ พร้อมอาศัยความมืดวิ่งหนีเข้าป่าไปได้

จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ถึงกับตกตะลึงเมื่อพบแรงงานเมียนมาชาย 37 คน หญิง 15 คน รวม 52 คน ยืนเบียดเสียดแน่นเต็มคัน โชคดีที่หลังคารถถูกเจาะทำช่องระบายอากาศจึงไม่เกิดเหตุสลด

แรงงานทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารได้ และยอมรับผ่านล่ามว่า หลบหนีเข้ามาทางช่องธรรมชาติฝั่งพญาตองซู–บ้านพระเจดีย์สว่าง อ.สังขละบุรี ก่อนถูกนำพาเดินทางหลายวันเพื่อไปต่อรถในเขตเมืองกาญจนบุรี จุดหมายปลายทางคือจังหวัดชลบุรี โดยต้องจ่ายค่าหัวคนละ 40,000–50,000 บาท

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่ง สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมเตรียมขออนุมัติหมายจับเพื่อตามล่าคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป










กระบะทึบซุกแรงงานเมียนมา 52 คน อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง หนีไม่รอดจนมุมทองผาภูมิ คนขับเผ่นเข้าป่า
กระบะทึบซุกแรงงานเมียนมา 52 คน อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง หนีไม่รอดจนมุมทองผาภูมิ คนขับเผ่นเข้าป่า
กระบะทึบซุกแรงงานเมียนมา 52 คน อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง หนีไม่รอดจนมุมทองผาภูมิ คนขับเผ่นเข้าป่า
กระบะทึบซุกแรงงานเมียนมา 52 คน อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง หนีไม่รอดจนมุมทองผาภูมิ คนขับเผ่นเข้าป่า
กระบะทึบซุกแรงงานเมียนมา 52 คน อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง หนีไม่รอดจนมุมทองผาภูมิ คนขับเผ่นเข้าป่า
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น