กระบะทึบซุกแรงงานเมียนมา 52 คน อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง หนีไม่รอดจนมุมทองผาภูมิ คนขับเผ่นเข้าป่า

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่กาญจนบุรีไล่สกัดรถกระบะทึบ ขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาแน่นคันกว่า 50 ชีวิต ตั้งใจไปทำงานชลบุรี ค่าหัวคนละ 4–5 หมื่นบาท คนขับเห็นจนมุมจอดรถทิ้งก่อนหนีเข้าป่า
วันนี้( 30 ส.ค.) เจ้าหน้าที่หลายหน่วยในจังหวัดกาญจนบุรี สนธิกำลังสกัดจับรถยนต์กระบะทึบ โตโยต้า วีโก สีขาว หมายเลขทะเบียน 4 ฒจ 4179 กรุงเทพมหานคร หลังได้รับแจ้งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
กระบะต้องสงสัยวิ่งมาจากสังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณขอตรวจ แต่คนขับกลับเหยียบคันเร่งหลบหนีเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ก่อนเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยวแล้วทิ้งรถไว้ พร้อมอาศัยความมืดวิ่งหนีเข้าป่าไปได้
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ถึงกับตกตะลึงเมื่อพบแรงงานเมียนมาชาย 37 คน หญิง 15 คน รวม 52 คน ยืนเบียดเสียดแน่นเต็มคัน โชคดีที่หลังคารถถูกเจาะทำช่องระบายอากาศจึงไม่เกิดเหตุสลด
แรงงานทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารได้ และยอมรับผ่านล่ามว่า หลบหนีเข้ามาทางช่องธรรมชาติฝั่งพญาตองซู–บ้านพระเจดีย์สว่าง อ.สังขละบุรี ก่อนถูกนำพาเดินทางหลายวันเพื่อไปต่อรถในเขตเมืองกาญจนบุรี จุดหมายปลายทางคือจังหวัดชลบุรี โดยต้องจ่ายค่าหัวคนละ 40,000–50,000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่ง สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมเตรียมขออนุมัติหมายจับเพื่อตามล่าคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป