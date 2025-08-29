รัฐบาลเข้มสกัดขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว เจอจับทุกรายไม่มีข้อยกเว้น

รัฐบาลเข้มสกัดขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พร้อมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ย้ำเจอจับทุกรายไม่มีข้อยกเว้น
นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน เดินหน้าจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการแย่งอาชีพคนไทยและการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เกิดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานชาวกัมพูชาตามบริเวณแนวชายแดน ถึงแม้หน่วยงานความมั่นคงจะเพิ่มมาตรการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น แต่ยังมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาล ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันแจ้งเบาะแส หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ประชาชนสามารถแจ้งพิกัดกับกระทรวงแรงงานได้ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริง คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวผิดกฎหมายจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
.
“ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ไม่จ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย หากมีความประสงค์ต้องการใช้แรงงานต่างด้าว ขอให้ดำเนินการตามกระบวนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่าข้อมูล ณ กรกฎาคม 2568 มีจํานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร จำนวน 4,071,617 คน จำแนกเป็นแรงงานกลุ่มมีทักษะ 197,461 คน ชนกลุ่มน้อย 99,437 คน แรงงานที่ได้รับอนุญาตทํางานแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 42,274 คน (กัมพูชา 37,043 คน เมียนมา 5,231 คน) แรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานตาม MoU 687,405 คน (กัมพูชา 178,240 คน เมียนมา 248,320 คน ลาว 260,845 คน) ส่วนแรงงานที่ได้รับอนุญาตทํางานตามมติ ครม. 24 ก.ย. 67 (จดทะเบียนสถานะไม่ถูกกฎหมาย) 1,016,040 คน (เป็นกัมพูชา 108,064 คน เมียนมา 872,615 คน ลาว 28,561 คน เวียดนาม 6,800 คน) และแรงงานตามมติ ครม. 24 ก.ย. 67 และ มติ ครม. 4 ก.พ. 68 2,029,000 คน โดยได้รับอนุญาตทํางานแล้ว 180,288 คน (กัมพูชา 176,216 คน ลาว 3,967 คน เวียดนาม 105 คน) และ อยู่ระหว่างการดําเนินการ 1,848,712 คน (กัมพูชา 19,333 คน เมียนมา 1,829,379 คน)” นายอนุกูล กล่าว