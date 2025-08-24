"มารี เบรินเนอร์" ส่องานเข้าปัดเป่าแอลกอฮอล์ ด้าน "โฮโซบอส" โชว์กร่างด่าหยาบตำรวจ

งานเข้าอย่างจังสำหรับดาราสาวคนดัง "มารี เบรินเนอร์" วัย 33 ปีหลังมีรายงานว่าช่วงคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านบริเวณด่านตรวจ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เรียกตรวจแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่ยองลงจากรถ
ก่อนจะเป็นทางด้านของนายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล หรือ "บอส" นักธุรกิจ ที่นั่งมาในรถพร้อมกับหญิงสาวอีก 2 คนได้ลงมาต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหยาบคายด้วยความไม่พอใจพร้อมบอกว่าตนเองรู้จักผู้บังคับบัญชา
มีรายงานว่าหลังผ่านไปสักพักทางนักแสดงหญิงจึงได้ลงมาจากรถแต่ยังคงปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์ โดยหลังเกิดเรื่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคู่กรณีก็ได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
บอส อัศม์กรณ์ เป็นอดีตสามีของ “เชอรีน ณัฐจารี” น้องสาวของ นิชคุณ ก่อนจะเลิกกันแบบไม่ดีนักเมื่อฝ่ายหญิงได้แจ้งความเอาผิดฝ่ายชายในข้อหาทำร้ายร่างกาย โดยปัจจุบันเจ้าตัวถูกจับตาว่ากำลังคบหากับสาว "มารี เบรินเนอร์" อยู่หรือไม่เพราะมีการไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง