(คลิป)จ่อแจ้งความเพจดัง!พระหนุ่มโดนขุดคลิปเก่าก่อนบวชแชร์ว่อนโซเชียลฯ

พะเยา – สำนักพุทธพะเยา ประสานคณะสงฆ์สอบทันควัน..หลังเพจดังโพสต์คลิปภาพพระหนุ่มสวมชุดช่างฟ้อนว่อนโซเชียลฯ เบื้องต้นพบเป็นเรื่องเก่าสมัยเป็นฆราวาสก่อนบวช-จับภาพจากหน้าจอไปเผยแพร่ต่อ จ่อแจ้งความเอาผิดแล้ว
กรณีเพจดังเผยแพร่ภาพและคลิปชายแต่งกายชุดฟ้อนรำ โดยมีพระภิกษุปรากฏอยู่ในคลิปด้วยนั้น ล่าสุด ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา (พศจ.พะเยา) ได้ประสานข้อมูลกับคณะสงฆ์ ตรวจสอบพบว่า พระภิกษุในคลิปคือ พระจรูญเกียรติ จนฺทฺสโร สังกัดวัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เบื้องต้นหลังร่วมกับเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศีล ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอกคำใต้ และเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตรวจสอบพบว่า คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ใน TikTokโดยบัญชีชื่อ@emphakaforsalesanannah เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขณะพระจรูญเกียรติยังเป็นฆราวาส และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพระจรูญเกียรติ จะอุปสมบทในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
คลิปภาพที่ปรากฏในเพจ “CSI LA” เป็นการจับภาพหน้าจอ (Screenshot) จากบัญชี TikTok ของพระจรูญเกียรติเอง โดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้นำไปเผยแพร่ต่อ
อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์ได้มีมติภาคทัณฑ์พระจรูญเกียรติไว้ก่อน พร้อมตักเตือนเรื่องการใช้สื่อโซเชียลฯ รวมทั้งให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อยืนยันตัวตนและข้อเท็จจริงว่าไม่ได้กระทำในขณะเป็นพระจริง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชื่อเสียงและสมณเพศ และ พระพุทธศาสนาต่อไป