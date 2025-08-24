“มารี เบรินเนอร์” เมาขับเข้าด่านไม่ยอมเป่า หนุ่มไฮโซนั่งมาด้วยโวยวายด่าทอ บอกรู้จักบิ๊ก ตร.

“มารี เบรินเนอร์” ดาราสาวคนดังเมาขับรถหรูเข้าด่านตรวจแต่ไม่ยอมเป่าวัดแอลกอฮอล์ ขณะที่หนุ่มไฮโซนั่งโดยสารมาด้วยโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ บอกรู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
วันนี้ (24 ส.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 03.20 น. พ.ต.ท.จุฑาพงศ์ ชาญดิลกโชติ สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง รับแจ้งเหตุมีผู้ขับรถขณะเมาสุรา ก่อเหตุดูหมิ่นเจ้าพนักงานและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โดย พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระหว่างเวลา 02.00-04.00 น. กระทั่งช่วงเวลา 03.20 น. มีรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่ สีเขียว ขับมาที่ด่านตรวจ ภายในรถมีผู้โดยสารทั้งหมด 4 คน ตำรวจจึงแสดงสัญญาณให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แต่ผู้ขับขี่ไม่ยินยอมลงจากรถ ขณะเดียวกันผู้โดยสารชายหนุ่มไฮโซที่นั่งข้างคนขับลงมาจากรถ พร้อมแจ้งว่ารู้จักกับผู้บังคับบัญชาและแสดงอาการไม่พอใจ รวมถึงได้ด่าทอตำรวจหลายครั้ง กระทั่งเวลาผ่านไปผู้ขับขี่ยินยอมลงจากรถ ตำรวจจึงขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือและไม่ยินยอมให้บันทึกภาพ ตำรวจได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดไปที่ สน.วังทองหลาง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อมูลพบว่า น.ส.มารี เบรินเนอร์ ดารานักแสดง เป็นผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว จึงได้แจ้งดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับ ซึ่งผู้ต้องหาได้ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัว และตำรวจได้นัดให้มารายงานตัวในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 08.30 น.
ส่วนชายที่อ้างว่ารู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหา ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่