ตร.บุกทลายปาร์ตี้ชาวเมียนมาในผับเถื่อนกลางกรุง พบฉี่ม่วง 41 ราย

ตำรวจ สน.วังทองหลาง นำกำลังบุกจับปาร์ตี้ชาวเมียนมาในสถานบริการไม่มีใบอนุญาติ ซอยข้างโรงแรมทาวน์อินทาวน์ สุ่มตรวจสารเสพติดพบปัสสาวะสี่ม่วง 41 ราย
วันนี้ (16 ส.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธนันทร์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผบก.น.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.กิจฐิพงศ์ ชูเมือง รอง ผกก.ป.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.อภิโชค ขนบดี รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง พ.ต.ต.กาจก้อง ศรีสุวะ สวป.สน.วังทองหลาง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง บูรณาการกำลังทุกฝ่ายออก X-ray ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามนโยบายรัฐบาล NO Drugs NO Dealers ค้นหาผู้เสพ กวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาเสพติด โดยได้เข้าตรวจสอบร้านไม่มีชื่อ ตั้งอยู่ภายในอาคารตึกแถวชั้นเดียว ซอยข้างโรงแรมทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
สืบเนื่องจากได้รับข้อมูลเบาะแสจากสายลับว่า มีการจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์เฉพาะกลุ่มภายในร้านดังกล่าว จึงวางแผนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง เข้าไปตรวจสอบพบว่า เป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการห้องคาราโอเกะจำนวน 3 ห้อง พบนักเที่ยวชาย-หญิง ประมาณ 60 คน จึงได้ทำการสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายจำนวน 60 คน พบว่า ปัสสาวะมีสารเสพติดในร่างกายจำนวน 41 คน แบ่งเป็นชาย 26 คน หญิง 15 คน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าได้ชักชวนกันมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิด เป็นลักษณะส่วนตัวของกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกัน ภายในห้องคาราโอเกะร้านดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจค้นภายในร้าน พบหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 4 หัว ซึ่งน้ำยาสันนิษฐานว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2 วางไว้บริเวณหน้าห้องน้ำภายในร้าน ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด และจากการตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายสุราในร้าน
สอบสวนผู้ดูแลร้าน ให้การว่า ร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการ จึงได้ทำการบันทึกจับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้ นายปภังกร หรือพงษ์ อายุ 48 ปี สัญชาติไทย ข้อหา “เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต” 2.Miss HNIN EI CHO อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา กับพวกรวม 41 คน ข้อหา “เสพยาเสพติดประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย” โดยได้นำปัสสาวะของผู้ต้องหาทั้งหมด 41 คน ไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำพยานหลักฐานมาประกอบคดีต่อไป ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป