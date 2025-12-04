สลด!ดินถล่มทับคนงานคาหลุมก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียชีวิต 1 ราย

พะเยา-สุดสลด คนงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.พหลโยธิน กลางเมืองพะเยา ถูกดินทรุดถล่มทับจนเสียชีวิต หลังขุดถนนจนเป็นหลุมลึก 4 เมตร และจะลงไปปรับพื้นเตรียมวางท่อใหญ่
วันนี้ (4 ธ.ค.) เกิดเหตุสลดขึ้นที่บริเวณแยกป่าแดงบนถนนพหลโยธินหน้าโรงพยาบาลพะเยา ราม อ.เมืองพะเยา โดยขณะที่คนงานกำลังก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยลงไปในหลุมลึก 4 เมตร ที่รถแบคโฮขุดเพื่อจะวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ใต้ถนน ปรากฎว่าดินที่อยู่เหนือหลุมได้ทรุดตัวลงและถลมจนทับคนงานที่อยู่ในหลุม ทำให้คนงานคนอื่นๆ และชาวบ้านพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ดินทับหนาทำให้ช่วยเหลือไม่ได้
ต่อมาเจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา จึงรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยชุดตอบโต้ภัยพิบัติพะเยา สมาคมร่วมกุศลสงเคราะห์พะเยา หน่วยกู้ภัยขุนลาน และชุดปฏิบัติการ EMS โรงพยาบาลพะเยา ราม ให้นำกำลังคนและเครื่องมือไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยไปถึงพบว่าดินได้ทับอยู่ในหลุมอยู่ครู่ใหญ่แล้ว เป็นผลทำให้คนงานที่ถูกดินทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ชุดตักดินออกและกู้ร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาอย่างระมัดระวังพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันดินถล่มซ้ำ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าหลังจากมีการขุดหลุมลึกแล้วคนงานคนหนึ่งได้ลงไปในหลุมโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ปรากฎว่าดินที่อยู่บริเวณขอบหลุมก็เกิดการเคลื่อนตัวและทรุดลงถล่มปิดหลุมทำให้คนงานที่อยู่ในหลุมหลบหนีได้ทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและประสานหน่วยงานที่ก่อสร้างเพื่อประเมินความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดต่อไป.