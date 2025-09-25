"พิพัฒน์" คาด 14 วันปิดหลุม-คืนผิวจราจร ถ.สามเสน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของเหตุถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า จากการประเมินที่ภาคเอกชนและผู้ว่าฯ กทม.ได้มีการหารือกัน คาดว่าการที่จะปิดส่วนที่เป็นหลุมลึกและคืนผิวจราจรได้ ไม่น่าจะเกิน 14 วัน ตอนนี้พยายามทำอย่างเต็มเพื่อไม่ให้เกิดดินสไลด์เพิ่มเติม ตอนนี้มีการนำกระสอบทรายมาวางอุดไว้เบื้องต้นและเทคอนกรีตทับ ต้องภาวนาอย่าให้ฝนตกลงมาอีก ไม่งั้นอาจเกิดการเคลื่อนตัวของดินได้ ถ้าภายใน 1-2 วันนี้ ฝนไม่ตกก็จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ถ้ามีเหตุปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดการสไลด์ของดิน ทางสภาวิศวกรรมต้องเข้ามาตรวจสอบ และทางเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายมหาลัยร่วมกันประเมินและแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ได้มีการกำชับในทุก ๆ โครงการที่มีการก่อสร้างให้ลงไปตรวจสอบให้ละเอียด เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนและไม่อยากให้มีบทต่อๆ ไป โดยได้หารือกับสภาวิศวกรรมในการใช้นักวิชาการในไทยและเชิญนักวิชาการจากญี่ปุ่นมาประเมินว่าจะตรวจสอบอย่างไร จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือไม่ ตอนนี้บริษัทที่เป็นผู้รับเหมากำลังรับผิดชอบอยู่ ก็ต้องให้เวลาเขาได้แก้ปัญหาก่อน ต่อจากนี้ต้องนั่งคุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไร