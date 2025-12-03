SAM ส่งมอบโอกาสท้ายปีลดใหญ่ทรัพย์ NPA มากกว่า 50% ร่วมงาน “เทศกาลการเงิน-การลงทุน ครั้งที่ 16 Thailand Smart Money 2025”

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ยกขบวนทรัพย์มือสอง(NPA) เพื่ออยู่อาศัยและทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ โรงงาน/โกดัง และทรัพย์อื่น ๆ SAM มากกว่า 600 รายการ ลดใหญ่มากกว่า 50% ส่งท้ายปี ในงาน “เทศกาลการเงิน-การลงทุน ครั้งที่ 16 Thailand Smart Money Bangkok” ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคมนี้ ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว บูทหมายเลข H3 โดย SAM ได้จัดโปรโมชันพิเศษสุดคุ้มเข้าร่วมงาน อาทิ “SAM Flash Day” แจก Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท โปร “ฟรี! ค่าโอนคนละครึ่ง” ไม่เกิน 1% สำหรับทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท และ“ฟรี! โอนไม่อั้น” ไม่เกิน 2% สำหรับทรัพย์ที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงบริการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารชั้นนำ อาทิ ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สำหรับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) ของ SAM ทุกราย SAM มีมาตรการพิเศษ “ปรับหนี้มีสุข ผ่อนดีมีลด” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีหลักประกันและทุกประเภทสินเชื่อ เช่น กรณีลูกค้าเลือกปิดบัญชีภายใน 6 เดือน จะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยใหม่ทั้งหมด หรือหากเลือกการผ่อนชำระ คิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง 6 เดือนแรก และปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR เป็นพิเศษในเดือนถัดไป ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ภายในงานยังมี “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 120 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียง 3-5% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี 2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี 3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี (รวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้) และมียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443 Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM และ Facebook บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทLINE OA : @samline ส่วนลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ“คลินิกแก้หนี้ by SAM” สามารถสมัครได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam หรือติดต่อได้ที่สำนักงานคลินิกแก้หนี้ ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน (โซนลิฟท์แก้ว) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (BTS สถานีรัชโยธิน) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. เป็นต้นไป
นอกจากนี้ SAM ยังได้รับบทบาทใหม่ของการเป็น“บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม” หรือ “Social AMC” ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กับ โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหนี้เสียเชิงโครงสร้างของประเทศ ผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Company: AMC) เพื่อสร้างโอกาสลูกหนี้รายย่อยที่มีภาระหนี้เสีย (NPL) ไม่เกิน 100,000 บาทกลับมามีชีวิตทางการเงินใหม่ มีประวัติเครดิตบูโรที่ดีขึ้นและมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคต เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 5 ม.ค. 2569เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมที่ Call Center 1443 กด 6 / Line: @samsocialamc และ www.sam.or.th หรือ BOT Contact Center 1213 และwww.bot.or.th/cleardebt
เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
นับตั้งแต่ปี 2560 SAM มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ผ่านการดำเนินโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายรายให้ได้ข้อยุติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สินแก่ลูกค้าด้วย และในปี 2568 SAM ได้ก้าวสู่บทบาท “บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม” หรือ “Social AMC” เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างและช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ เป็นธรรม ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อให้โอกาสคนไทยกลับมาตั้งหลักใหม่อย่างมีศักดิ์ศรี นับเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการและสร้างสมดุลระหว่างภารกิจทางเศรษฐกิจควบคู่กับภารกิจทางสังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งรัฐ ที่มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน