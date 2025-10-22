สสจ.-ตร.บุกค้น “โรงงานผสมยาน้ำสมุนไพร”กลางเมืองพะเยา พบสารพิษอันตรายเสี่ยงมะเร็ง

พะเยา – เจอทั้งโอ่งผสม-ฉลาก-เครื่องบรรจุ พร้อมสรรพ..สสจ.พะเยา พร้อมตำรวจ บุกค้นโรงงานผลิตยาน้ำสมุนไพร กลางเมืองพะเยา พบสถานที่ผลิตไม่ได้รับอนุญาต-อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงปนเปื้อน แถมเจอสารอันตรายหลายชนิดในตัวผลิตภัณฑ์ซ้ำ
วันนี้(22 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (สสจ.พะเยา) ร่วมกับ ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา บุกเข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งย่านประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา หลังได้รับแจ้งจากผู้บริโภคว่าสถานที่ดังกล่าวอาจมีการลักลอบผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม
ภายในบ้านพบอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก ทั้งโอ่งผสมยาน้ำสมุนไพร เครื่องบรรจุ และฉลากผลิตภัณฑ์ พร้อมขวดบรรจุยาน้ำสมุนไพรยี่ห้อยาบำรุงธาตุฯ ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 21/40
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานที่ผลิต ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบสารอันตรายหลายชนิดในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ไซโปรเฮปตาดีน(Cyproheptadine) ที่จัดเป็นยาอันตราย -ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) หรือ น้ำยาเชื่อมพลาสติก จัดเป็นวัตถุอันตรายหากบริโภคต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร มีผลต่อ ตับ ไต ระบบประสาทส่วนกลาง และเสี่ยงต่อการเกิด โรคมะเร็ง
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่าย ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ฐานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม มีโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
โอกาสนี้ สสจ.พะเยา เตือนประชาชนให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีฉลากชัดเจน และตรวจสอบการอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือไลน์ @FDAThai หากพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพรปลอม สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร. 054-409145 หรือสายด่วน อย. 1556