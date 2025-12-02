กระสุนสงครามข้ามแดน! ทหารกะเหรี่ยง–เมียนมาปะทะหนัก ลูกปืนตกใส่บ้านเรือนฝั่งแม่สอด หญิงชรา 68 ปีบาดเจ็บ

ตาก - เสียงปืนและระเบิดจากการปะทะในเมียนมาดังกึกก้องข้ามแดนเข้าสู่พื้นที่แม่สอด กระสุนปืนกลหลงตกใส่บ้านเรือนหลายหลัง หญิงสูงอายุถูกยิงเข้าต้นขาขณะนอนหลับ รอดชีวิตหวุดหวิดเพราะย้ายที่นอนก่อนเกิดเหตุ ด้านทหารไทยเพิ่มกำลังเฝ้าระวังเข้มแนวชายแดน
วันนี้(2 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตากว่า สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพลที่ 22 และกองกำลังกะเหรี่ยงสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) กองพลที่ 6 ในพื้นที่บ้านมินลาป่าน อ.เมียวดี ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์–บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน รวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้ใกล้เคเคปาร์ค และบ้านเอ่งจีเหมี่ยง ยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธหนักและอาวุธประจำกายถล่มใส่กันเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนจากฝ่าย KNU ที่คุมจุดสำคัญทั้ง 3 แห่งตั้งแต่แนวบ้านแม่กุหลวงจรดบ้านแม่โกนเกน
ต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. กองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินรบ YAX-130 ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่กองกำลังกะเหรี่ยงหลายระลอก ส่งเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งตำบลแม่กุ มหาวัน แม่ตาว และแม่สอด สร้างความหวาดผวาแก่ชาวบ้านฝั่งไทย แรงปะทะทำให้มีกระสุนปืนกลและเศษสะเก็ดข้ามแดนมาตกในหมู่บ้านฝั่งไทยหลายจุด พบความเสียหายบ้านเรือนอย่างน้อย 4 หลัง มีร่องรอยกระสุนบนกำแพงและผนังบ้าน
ขณะเดียวกันพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย คือ นางหล้าปิน ทิพย์จันตา อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 1 ตำบลแม่กุ ถูกยิงที่ต้นขาซ้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน และทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือทันที
นางหล้าปิน เล่าว่า ขณะเกิดเหตุกำลังดูโทรทัศน์ในห้องนอน ได้ยินเสียงปืนอย่างต่อเนื่องจึงเปลี่ยนจุดนอน หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกลูกกระสุนปืนขณะหลับ โชคดีที่ย้ายจุดพัก หากยังอยู่ตำแหน่งเดิมคาดว่ากระสุนอาจถูกศีรษะจนเสียชีวิตได้ เธอยืนยันว่าไม่เคยพบเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่
ด้านทหารไทย หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ยังคงจัดกำลังเข้มดูแลแนวชายแดน คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน พร้อมย้ำจะไม่ให้มีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยโดยเด็ดขาด