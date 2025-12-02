บขส.เปลี่ยนรถโค้ชใหม่ ชูมาตรฐานยูโร 5 ให้บริการนครพนม-กรุงเทพฯแล้ว 8 คัน

นครพนม-บขส.เปิดตัวรถโดยสารใหม่ มาตรฐาน Euro 5 ยกระดับการเดินทาง ทั้งแบบ ม.1ก 24 ที่นั่ง, ม.1พ 32 ที่นั่ง เผยเบาะนั่งกว้างพิเศษ มีช่องเสียบ USB & Type-C ทุกที่นั่ง ห้องน้ำสะอาด พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ล็อตแรกเส้นทางนครพนม-กรุงเทพฯ 8 คัน
วันนี้ (2 ธ.ค.) ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดตัวรถโดยสารรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “Change For The Better : เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ใช้มาตรฐานยุโรป Euro 5 พร้อมชูความปลอดภัยทันสมัย และความสะดวกสบายระดับพรีเมียม เพื่อยกระดับระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า รถโดยสารชุดใหม่ถูกออกแบบภาพลักษณ์ใหม่ ทั้งโทนสีชมพูสดใส ชุดพนักงานต้อนรับรุ่นใหม่ และพนักงานขับรถหญิง เพื่อสื่อถึงความอบอุ่น อ่อนโยน และเป็นมิตร ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ พร้อมย้ำว่านี่คือ “ก้าวสำคัญของ บขส.” ในการยกระดับบริการสาธารณะให้ทันสมัยและปลอดภัยสูงสุด 3 มาตรฐานรถใหม่ – ระบบแน่น สิ่งอำนวยความสะดวกครบ รถใหม่ยาว 12 เมตร
พร้อมให้บริการด้วยรถVIP 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย รถบัส VIP ม.1ก – 24 ที่นั่ง, รถบัส ม.1พ – 32 ที่นั่ง และรถบัส ม.1ข – 36 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์ Euro 5 ลดมลพิษ ลด PM 2.5 ประหยัดพลังงาน พร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็ม ทั้ง GPS, กล้อง CCTV, ระบบเตือนหลับใน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำในตัว ช่องเก็บสัมภาระ USB Type-C/USB ปกติ และ WiFi ฟรีทุกคัน
ทั้งนี้โครงการเช่ารถจำนวน 311 คันนั้น อยู่ระหว่างส่งมอบเป็น 4 งวด ตั้งแต่กันยายน–ธันวาคม 2568 เพื่อทดแทนรถเช่าหมดสัญญาและรถเก่าปลดระวางของ บขส. ที่มีอยู่ปัจจุบัน 254 คัน
ด้านนายศิริชัย ทิพสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ กล่าวว่ารถใหม่ทั้งหมดผ่านการทดสอบระบบในพื้นที่อีสานแล้ว ทั้งมาตรฐาน ม.1ก, ม.1พ และ ม.1ข ผลออกมาดีเยี่ยม พร้อมให้บริการทันช่วงปีใหม่แน่นอน โดยที่จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรล็อตแรกจำนวน 8 คัน ประกอบด้วย ม.1พ จำนวน 2 คัน ม.1ข จำนวน 6 คัน เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ–นครพนม รวมถึงเส้นทางสกลนคร มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ยังมีรถใหม่กว่า 20 คัน เสริมบริการในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อรองรับผู้โดยสารช่วง High Season โดยราคาตั๋ว ม.1พ กรุงเทพฯ–นครพนม อยู่ที่ประมาณ 605 บาท ส่วนฟีเจอร์เด่นที่ผู้โดยสารจะต้องประทับใจแน่นอน คือเบาะที่นั่งกว้างพิเศษ มีช่องเสียบ USB & Type-C ทุกที่นั่ง พร้อมระบบตรวจจับความเร็ว ระบบเตือนหลับในของพนักงานขับรถ ห้องน้ำสะอาดเครื่องฟอกอากาศในรถ
“รถรุ่นใหม่ของ บขส. มั่นใจว่าผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทั้งความปลอดภัยและความสบายตลอดการเดินทาง” นายศิริชัยกล่าว