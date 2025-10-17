xs
บขส.รับรถใหม่ 311 คัน ลุยยกเครื่องบริการ คาดปี 69 มีกำไร “มัลลิกา”ยันร่วม”คนละครึ่งพลัส”ช่วยลดค่าเดินทางปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“มัลลิกา”มอบนโยบาย บขส.บริการปลอดภัยเชื่อมต่อทุกโหมดสะดวก ร่วมคนละครึ่งพลัส ลดค่าเดินทางทั่วประเทศ เปิดแผนรับมอบรถโดยสารใหม่ครบทั้ง 311 คัน ในธ.ค.68 เริ่มวิ่งทดแทนรถเก่า ตั้งแต่ปลาย ต.ค.นี้ ตั้งเป้าปี 69 มีกำไรในรอบ 7 ปี

วันที่ 17 ตุลาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบาย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ว่า ได้เน้นย้ำการให้บริการประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งการให้บริการเดินรถเชื่อมต่อแบบ Feeder Service ทั้งระบบ ล้อ ราง เรือ และอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อ

นอกจากนี้ให้ บขส. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2, สถานีขนส่งฯ ต่างจังหวัด ให้เกิดความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นการให้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งให้ บขส. เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะได้อย่างสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัด และทั่วถึงทุกพื้นที่


ซึ่งจะรวมไปถึงรถบขส.บริการร่วมเอกชน ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครั้งแรก โดย ได้มอบหมายให้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไปดำเนินการรวบรวมผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้โครงการฯ ตามที่รัฐบาลกำหนดในวันที่ 29 ต.ค. 2568 ต่อไป
ทั้งนี้ รมช.คมนาคม ได้เยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS , รถโดยสารใหม่ , ตรวจความพร้อมด้านบริการ และความปลอดภัยของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ และ จุดบริการรถแท็กซี่ ภายในสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ด้วย


ด้าน นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ได้รับนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินการยกระดับบริการของ บขส. ให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน บขส. อยู่ระหว่างดำเนินการเช่ารถโดยสาร จำนวน 311 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี และนำมาให้บริการประชาชนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ในทุกเส้นทางทั่วประเทศ เพื่อใช้ทดแทนรถโดยสารเช่าที่หมดสัญญาและรถโดยสาร บขส. ที่ปลดระวาง

ปัจจุบัน บขส. รับมอบรถโดยสารใหม่แล้ว จำนวน 3 คัน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะทยอยส่งมอบรถโดยสารแบ่งเป็น 3 งวด ประกอบด้วย งวดแรกจะรับรถโดยสาร จำนวน 90 คัน ภายในเดือนต.ค.นี้ งวดที่ 2 และงวดที่ 3 รับมอบเฉลี่ยเดือนละกว่า 100 คัน โดยจะครบ 311 คันภายใน ธ.ค. 2568


นายอรรถวิท กล่าวว่า รถโดยสารใหม่ จะทำให้บขส.มีผลประกอบการที่ดีขึ้น จากปี 2568 ที่มีรายได้ 2,200 ล้านบาท และขาดทุน 100 กว่าล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2569 บขส. จะมีรายได้กว่า 3,000 ล้านบาท โดยจะมีกำไรประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งจะถือเป็นการกลับมามีกำไรอีกครั้งในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่วนจำนวนผู้โดยสารตั้งเป้าว่าจะผู้ใช้บริการกว่า 4 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 2.7-2.8 ล้านคน

สำหรับรถโดยสารใหม่ที่จะนำมาให้บริการมีขนาดความยาว 12 เมตร 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1. รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 VIP (ม.1ก) จำนวน 24 ที่นั่ง 2. รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 พิเศษ (ม.1พ) จำนวน 32 ที่นั่ง และ 3. รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ม.1ข) จำนวน 36 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์มาตรฐาน Euro 5 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มีระบบความปลอดภัยครบครัน เช่น ระบบ GPS กล้อง CCTV และภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องน้ำ ช่องเก็บสัมภาระ ช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟ และบริการ WiFi ฟรี

โดยจะนำมาให้บริการประชาชนในทุกเส้นทางทั่วประเทศ เพื่อใช้ทดแทนรถโดยสารเช่าที่หมดสัญญาและรถโดยสาร บขส.ที่ปลดระวาง ปัจจุบัน บขส.มีรถโดยสารให้บริการทั้งหมด 254 คัน

