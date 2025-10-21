22 ต.ค.นี้ 16.00น.พร้อมเปิดวิ่งฟรี !มอเตอร์เวย์”บางขุนเทียน – เอกชัย” “ทล.-วสท.ตรวจมาตรฐานโครงสร้าง-ปลอดภัย

กรมทางหลวง ร่วมกับ วสท. ตรวจความพร้อมมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงต่างระดับ บางขุนเทียน - เอกชัย ทั้งโครงสร้างและด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิศวกรรม 16.00 น. วันที่ 22 ต.ค. นี้เปิดทดลองใช้ฟรี แนะติดตั้งป้ายทางขึ้นลง ให้ชัดเจน
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 68 กรมทางหลวง ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการในวันที่ 22 ต.ค.นี้ โดยกรมทางหลวงจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนผู้ใช้ทางเพิ่มเติม อาทิ ติดตั้งป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้งาน ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว 80 กม./ชม. สำหรับรถยนต์นั่ง และป้ายจำกัดความเร็ว 65 กม./ชม. สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เป็นต้น รวมทั้ง มีการจัดทำคลิปสั้นแนะนำจุด ขึ้น-ลงของ M82 พร้อมเผยแพร่ผ่านวิทยุ และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวก และมั่นใจในการใช้บริการ
ในด้านความปลอดภัยของการใช้ถนน กรมทางหลวง ได้เร่งรัดติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายการจำกัดความเร็วให้แล้วเสร็จก่อนเปิดทดลองใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณช่วงที่มีการจุดตัดกระแสจราจร เช่น บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ กม. 16 ซึ่งเป็นจุดที่เป็นทั้งสะพานกลับรถและจุดขึ้น-ลงทางหลวงพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ มีแผนที่จะร่วมบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะและติดตามสภาพการจราจร
ด้าน รศ.อเนก ศิริพานิชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างจาก วสท. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ให้ความมั่นใจทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย มีโครงสร้างมั่นคงและแข็งแรงตามมาตรฐานงานด้านวิศวกรรมพร้อมที่จะเปิดทดลองใช้งาน ซึ่งตนได้แนะนำให้กรมทางหลวงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนขึ้น-ลงให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ให้เกิดความสับสนต่อประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป
ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญในช่วงเปิดทดลองใช้อย่างเคร่งครัด โดยใช้ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ ไม่เกิน 80 กม./ชม. สำหรับรถยนต์ และ ไม่เกิน 65 กม./ชม.สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง หากต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7