ตร.ภาค 5-ป.ป.ส.ซุ่มสกัดจับคาถนน! ชายชาวเทิงขับกระบะรับงานนายทุนพม่า ขนทั้งไอซ์-ยาบ้า 20 กระสอบ

เชียงราย - ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ฯภูธรจังหวัดเชียงรายสนธิกำลัง ตร.ภาค 5-ป.ป.ส.แกะรอยก่อนซุ่มสกัดจับคาทางหลวงเทิง เชียงราย เชื่อมอำเภอจุน เมืองพะเยา..รวบชายชาวเทิง ควบกระบะติดคอกเหล็ก รับงานนายทุนพม่าขนทั้งไอซ์-ยาบ้า เบ็ดเสร็จ 20 กระสอบ รอส่งเครือข่าย แต่คู่หูวิ่งฝ่าความมืดหนีไปได้ พบกำลังประชุมสายผ่านไลน์กันอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามและขยายผลยาเสพติด ภ.จว.เชียงราย, ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย เจ้าพนักงาน ปสส. ปป.2 สปป.-ป.ป.ส.ภาค 5 ส่วนสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ศอ.ปส.ภ.5 พร้อมชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนฯ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้สนธิกำลังสืบสวนติดตามสกัดขบวนการค้ายาเสพติดตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมา พ.ต.ท.พิชิตพงศ์ ทะนันชัย สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย พร้อมชุดปราบปรามและขยายผลยาเสพติด กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการส่งยาเสพติดกันที่บริเวณถนนสายบายพาส เทิง-จุน ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น.ของวันที่ 27 พ.ย. เป็นต้นไป
เมื่อตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนค่อนข้างเปลี่ยว และจากการสืบสวนจับกุมยาเสพติดคดีสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือหลายคดีที่ถูกจับพบว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่รับ-ส่ง ยาเสพติด หลายครั้ง ประกอบกับแหล่งข่าวจากสายลับมีความน่าเชื่อถือ จึงมีการสั่งการสนธิกำลังติดตามสกัดกั้นดังกล่าว
กระทั่งเวลาประมาณ 18.00 น. วันเดียวกัน (27 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ซึ่งได้วางกำลังซุ่มตามเส้นทาง พบจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ขับวนตามเส้นทางเป้าหมายหลายรอบจนผิดสังเกต พ.ต.ท.พิชิตพงศ์ ทะนันชัย สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ที่ร่วมปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มในการเฝ้าสังเกตการณ์ตามจุดต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะมีการจอดรถเพื่อรับ- ส่งยาเสพติด
ต่อมาเวลาประมาณ 19.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.พบรถยนต์กระบะติดคอกเหล็กมีผ้าคลุมผ่านมาตามถนนสายบายพาส เทิง-จุน ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ก่อนเข้าจอดบริเวณลานดินข้างถนนแล้วปิดไฟมืด และมีชาย 2 คนลงจากรถยนต์คันดังกล่าวแล้วขึ้นบนท้ายรถยนต์กระบะแล้วยกกระสอบบางอย่างลงจากรถอย่างผิดปกติ
เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังเข้าตรวจสอบรถยนต์ดังกล่าวทันที เมื่อชายทั้ง 2 คน เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งหลบหนี กระทั่งถูก จนท.ติดตามคุมตัวได้คนหนึ่ง ส่วนชายอีกคนรอดไปได้ ทราบชื่อผู้ที่ถูกคุมตัวได้คือ นายศักดิ์ดา อายุ 41 ปี ชาว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
สอบถามเบื้องต้นนายศักดิ์ดารับว่าร่วมกับนายณรงค์ หรือต้น ขับรถยนต์ลำเลียงยาเสพติดมารอส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอทำการตรวจค้นตัวและรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมาสด้า สีเขียว ทะเบียนเชียงราย พบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์และยาบ้า) ซุกซ่อนอยู่ท้ายกระบะมีถุงพลาสติกสีดำสวมทับกระสอบ รวม 20 กระสอบ แยกเป็นไอซ์ทั้งหมด 11 กระสอบ จำนวน 320 ถุง ถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ 320 กิโลกรัม และยาบ้า 9 กระสอบ จำนวนประมาณ 1,898,000 เม็ด และโทรศัพท์มือถือซึ่งยังมีการโทร.ประชุมสายผ่านไลน์กันอยู่
เจ้าหน้าที่จึงได้คุมตัวนายศักดิ์ดา พร้อมของกลางสอบสวนขยายผลทางคดี เพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป