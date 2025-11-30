"ดอยอินนทนท์"ยะเยือกไม่หยุดเกิด"เหมยขาบ"7วันติด-"ดอยผ้าห่มปก-ห้วยน้ำดัง"คนเพียบท้าหนาวชมทะเลหมอก

เชียงใหม่- นักท่องเที่ยวคึกคักท้าลมหนาวตามยอดดอย พบที่ "ดอยอินทนนท์" ยังเย็นจัด ยอดหญ้าติดลบ 0.5 องศาเซลเซียส เกิด "เหมยขาบ" ติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ด้านอุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก และห้วยน้ำดัง คนเพียบชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(30พ.ย.68) บรรยากาศการท่องเที่ยวตามยอดดอยต่างๆ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างคึกคัก จากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสลมหนาวอย่างใกล้ชิด โดยที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 5 องศาเซลเซียส ที่บริเวณกิ่วแม่ปาน ส่วนที่บริเวณยอดดอยวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 8 องศาเซลเซียส ทั้งนี้จากอุณหภูมิที่ยังคงเย็นจัดต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ "เหมยขาบ" ขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 7 แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอย ที่อุณหภูมิยอดหญ้า ติดลบ 0.5 องศาเซลเซียส
ด้านอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณลานกางเต็นท์ม่อนสน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ออกมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือแนวเทือกเขาสูง แสงแรกสีทองตัดกับทะเลหมอกที่ลอยเหนือผืนป่าสนอย่างงดงาม ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่ค่อยๆ ทาบลงบนภูเขาสูงตระหง่าน อุณหภูมิต่ำสุดที่บริเวณลานกางเต็นท์ม่อนสน 10 องศาเซลเซียส ขณะที่ยอดดอยผ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงราว 2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเล หนาวจัด อุณหภูมิลดต่ำเหลือเพียง 5 องศาเซลเซียส
ส่วนที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ เช้านี้อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 8 องศาเซลเซียส และเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต่างพากันเดินทางขึ้นมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก โดยเฉพาะที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วลมที่ยังคงเป็นไฮไลต์สำคัญที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกปกคลุมผืนป่าได้อย่างสวยงามและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสลับซับซ้อน รวมถึงดอยหลวงเชียงดาวในวันที่อากาศเปิด ซึ่งนอกจากจุดชมวิวแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลาย แห่ง อาทิ น้ำพุร้อนโป่งเดือด,น้ำพุร้อนท่าปาย,น้ำตกห้วยน้ำดัง และ น้ำตกแม่หาด ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปจากจุดชมวิวกิ่วลมได้ไม่ยาก