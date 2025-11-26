กกล.บูรพา ชี้แจงชาวบ้านสงสัยจุดปักหมุดชั่วคราวหลักเขต 43 ล้ำแดนไทย

สระแก้ว- เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา ชี้แจงชาวบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว สงสัยจุดปักหมุดชั่วคราวหลักเขต 43 ล้ำแดนไทย ยันไม่มีการยกพื้นที่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ พร้อมให้สอบถามและชี้แจงได้ทันทีหากมีข้อสงสัย
วันนี้ (26 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ชายแดน ได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจาน -หนองหญ้าแก้ว ที่เข้าสังเกตการณ์ขั้นตอนการปักหมุดชั่วคราวบริเวณช่วงหลักเขตที่ 43 หลังชาวบ้านบางส่วนเกิดความกังวลและสงสัยว่าตำแหน่งการปักหมุดอาจล้ำเข้ามาในเขตแดนฝั่งไทยมากเกินไป
โดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ชาวบ้านรับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และหลักการกำหนดตำแหน่งหมุดชั่วคราวที่ต้องยึดตามข้อมูลแผนที่และหลักเขตที่ได้รับการรับรองร่วมกัน
พร้อมย้ำว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นเพียง “ขั้นตอนเริ่มต้น” ของการปรับแนวเขตแดนให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยทุกอย่างต้องทำอย่างละเอียด รอบคอบ และตรงตามข้อมูลที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
เจ้าหน้าที่ยังระบุว่า เข้าใจถึงความกังวลของชาวบ้าน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการยกพื้นที่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ พร้อมเปิดให้สอบถามและชี้แจงได้ทันทีหากมีข้อสงสัยใด ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
ขณะที่บรรยากาศโดยรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้างานสำรวจและปักหมุดชั่วคราวต่อเนื่องภายใต้การติดตามของชาวบ้านในพื้นที่อย่างใกล้ชิด...