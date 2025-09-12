"ดีเอสไอ" เดินต่อ "เขากระโดง" รอหลักฐานเพิ่ม รฟท.-กรมที่ดิน พิจารณาเป็นคดีพิเศษ

MGR Online - "พ.ต.ต.ณฐพล" แจงคดีเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ รอหลักฐานเอกสารจาก "รฟท.-กรมที่ดิน" เพิ่มเติม ยันเดินหน้าต่อไม่กังวลแม้เปลี่ยนขั้วรัฐบาล
วันนี้ (12 ก.ย.) เวลา 10.30 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสืบสวนเรื่องที่ดินเขากระโดง จ. บุรีรัมย์ ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่ผ่านมาได้มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้ว ซึ่งจะทยอยส่งมอบพยานหลักฐานให้กับพนักงานสืบสวน จากนั้นจะได้รวบรวมหลักฐาน อาทิ ข้อมูลที่ได้รับมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น
พ.ต.ต.ณฐพล เผยว่า ดีเอสไอส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ส่วนแผนที่ฯ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ หลังจากนี้ก็จะรอหลักฐานเอกสารแผนที่พิพาทจาก รฟท. ซึ่งยังคงรออย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือขอข้อมูลกรมที่ดิน แต่ยังไม่ได้มีการตอบกลับมา หากทางกรมที่ดินมีการตอบกลับมาจึงจะสามารถตอบได้ว่ารับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ ดังนั้น ตอนนี้จึงอยู่ระหว่างรอเอกสารพยานหลักฐานจากกรมที่ดิน และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพิ่มเติม
"สำหรับการสอบปากคำพยาน เรายังคงเน้นไปที่เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ กรมที่ดิน ส่วนพยานบุคคลยังไม่มีเรียกมาสอบปากคำ เพราะตอนนี้การรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏในสารบบที่ดิน"
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่เข้ามาในส่วนของกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมีการเปลี่ยนตัวคน จะมีผลต่อการสืบสวนหรือไม่นั้น พ.ต.ต.ณฐพล ย้ำว่า กระบวนการทำคดีเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ทำไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ ที่มีการรถไฟฯ กล่าวหา ก็จะต้องรวบรวมไปตามกฎหมาย และทำอย่างตรงไปตรงมา และยิ่งเราทำในรูปแบบของคณะพนักงานสืบสวน ก่อนที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนจากพยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดก่อน ตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมที่ดิน พร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีความกังวลจากการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล