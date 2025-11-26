ระทึก!หญิงชาวเชียงรายวัย 47 ทิ้งรองเท้า-กระเป๋า โดดสะพานลงน้ำน่านพยายามว่ายเข้าตลิ่งก่อนร่างจมหาย

พิษณุโลก - สุดระทึก..นักท่องเที่ยวเห็นหญิงวัย 47 ทิ้งรองเท้า-กระเป๋าไว้บนสะพาน ก่อนโดดสะพานพระราชวังจันทน์ ลงน้ำน่าน ก่อนพยายามว่ายเข้าหาตลิ่ง แต่ร่างจมหายต่อหน้าต่อตา เบื้องต้นพบภูมิลำเนาเดิมอยู่เชียงราย
บ่ายวันนี้ (26 พ.ย.68) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ่ายภาพเหตุการณ์ ผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงจากสะพานพระราชวังจันทน์ แล้วพยายามว่ายเข้าหาตลิ่งแม่น้ำ แต่จมน้ำหายลงไปเสียก่อน โดยทิ้งรองเท้าและกระเป๋าเอาไว้บนสะพานพระราชวังจันทน์ เยื้องๆตรงข้ามหน้าวัดใหญ่
ล่าสุดหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถานจัดกำลังนักประดาน้ำพร้อมหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยค้นหาร่างผู้หญิงคนดังกล่าว แต่การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกระแสน้ำไหลค่อนข้างแรงถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดต่ำลงมาก เพราะอยู่กลางแม่น้ำแม่เป็นร่องน้ำลึก
ตรวจสอบสัมภาระเบื้องต้นทราบว่า ผู้หญิงคนนี้ อายุประมาณ 47 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เชียงราย แต่มาทำงานและพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้นานหลายปีแล้ว ล่าสุดกำลังรอการค้นหาร่างของผู้หญิงคนนี้ให้พบเสียก่อน ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบ ว่า เป็นการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายจริงหรือไม่