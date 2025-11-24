สุดสลด! สาวอายุ 17 กระโดดสะพานขุนเดช จมกว๊านพะเยาดับกลางดึก

พะเยา - สลดกลางดึก..สาวอายุ 17 กระโดดสะพานขุนเดช จมกว๊านพะเยาดับ ทีมประดาน้ำนทีฯ ค้นหาไม่ถึง 2 นาทีพบร่าง คาดปมทะเลาะแฟน
วันนี้ (24 พ.ย. 68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา รับแจ้งจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา เมื่อ 00.20 น.เศษ ว่ามีคนกระโดดสะพานขุนเดชลงกว๊านพะเยา จึงประสานแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลพะเยา และชุดประดาน้ำนทีพะเยา-กู้ภัยขุนปืม รุดไปตรวจสอบทันที
เมื่อไปถึงพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทะเบียน 1กณ 3436 พย พร้อมเสื้อแขนยาวและรองเท้า วางทิ้งไว้บนสะพาน คาดว่าเป็นของผู้สูญหาย เจ้าหน้าที่จึงเร่งวางแผนดำน้ำค้นหาในจุดใกล้กับตอม่อสะพาน ใช้เวลาเพียง 2 นาทีก็พบร่างผู้สูญหายจมอยู่ใต้น้ำ ทราบชื่อคือ น.ส.เพ็ญ (ขอสงวนชื่อสกุล) อายุ 17 ปี ชาวตำบลบ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา
หลังนำร่างขึ้นฝั่ง เจ้าหน้าที่ประสานแพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพะเยา ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก่อนที่กู้ภัยขุนปืมจะนำร่างส่งแผนกนิติเวช โรงพยาบาลพะเยา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เบื้องต้นจากการสอบถาม เจ้าหน้าที่เผยว่า ผู้ตายมีปัญหาทะเลาะกับแฟน ก่อนขี่รถจักรยานยนต์มาที่สะพานขุนเดชและตัดสินใจกระโดดน้ำลงไปเพื่อหวังจบชีวิต อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมถึงเหตุสะเทือนใจครั้งนี้