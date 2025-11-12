หวิดสลดหมู่!รถตู้รับส่งนร.คันเร่งค้าง พุ่งชนต้นไม้ข้างทางพะเยา โชคดีส่งเด็กเกือบหมด-เจ็บ 2

พะเยา – เกิดอุบัติเหตุระทึกหวิดสลดหมู่..รถตู้รับส่ง นร.พะเยา คันเร่งค้าง จนเสียการควบคุมพุ่งชนป้ายบอกทาง-ต้นไม้ข้างถนน จนหน้ารถพังยับ โชคดีส่งเด็กกลับบ้านเกือบหมด คนขับ-นร.อีก 1 เจ็บ
วันนี้(12 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา ได้รับแจ้งเมื่อ 17.15 น.ที่ผ่านมา ว่าเกิดเหตุรถตู้นักเรียนชนต้นไม้ข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในรถ บนถนน นครสวรรค์–เชียงราย พื้นที่หมู่ 9 บ้านโป่งเกลือ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา หลังรับแจ้งจึงประสาน ทีมกู้ชีพกู้ภัยแม่ปืม รุดไปตรวจสอบช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถตู้ โตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียนพะเยา ชนต้นไม้อย่างแรงจนสภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันพบป้ายบอกทางถูกชนล้มเสียหาย ภายในรถพบผู้บาดเจ็บติดอยู่ 2 ราย ชายอายุ 35 ปี คนขับรถ รู้สึกตัวดี มีบาดแผลลึกบริเวณหน้าผากและอาการปวดตามร่างกาย อีกรายเป็นนักเรียนหญิงวัย 14 ปี มีเลือดไหลบริเวณจมูกและมีอาการเจ็บตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือออกมาอย่างระมัดระวังและได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพะเยาเพื่อรับการรักษาต่อ
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า รถตู้คันดังกล่าวเป็นรถรับ–ส่งนักเรียนในพื้นที่ ขณะเกิดเหตุโชคดีที่ได้ส่งนักเรียนเกือบหมดแล้ว เหลืออีกเพียง 1 รายที่จะต้องไปส่ง ระหว่างขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในช่วงก่อสร้างถนน เหลือช่องทางวิ่งเพียง 2 เลน คนขับเหยียบคันเร่งเครื่องแต่เกิดเหตุไม่คาดคิด เมื่อคันเร่งค้าง ทำให้รถเสียการควบคุม พุ่งชนป้ายบอกทางและต้นไม้ข้างถนนอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป