เข้าสู่วันที่ 3 สถานการณ์คลี่คลาย ชุมชนเข้าสู่ภาวะปกติ-วชิรพยาบาล เปิดบริการเต็มรูปแบบทุกแผนก 100% หลังเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุด
(26 ก.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต ในเช้าการกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบวันแรก โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ รพ.วชิรพยาบาล เปิด 100% แล้ว ทั้งอาคารทีปังกรรัศมีโชติที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถนนทรุด รวมถึงอาคารเพชรรัตน์ พร้อมให้บริการ ห้องผ่าตัดเปิดปกติ ห้องล้างไตที่เมื่อวานลดคนไข้ไปครึ่งหนึ่ง วันนี้ก็กลับมาเปิดเต็มกำลัง ประมาณ 10 รายต่อรอบ สำหรับ OPD (แผนกผู้ป่วยนอก) วันนี้เปิดให้บริการครบทุกแผนก เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมให้บริการ
ในส่วนการเดินทางมาโรงพยาบาล ลงจากสะพานซังฮี้ ให้เข้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาวด้านหลังโรงพยาบาล และเลี้ยวขวาเข้าถนนสังคโลก ซึ่งจะมีป้ายบอกทางเข้าสู่อาคารเพชรรัตน์ และจากอาคารเพชรรัตน์จะมีการส่งต่อไปยังอาคารทีปังกรรัศมีโชติโดยทีมขนส่งผู้ป่วย สำหรับถนนสุโขทัยยังคงปิดการจราจรไปก่อน
สำหรับที่จอดรถ อาคารทีปังกรรัศมีโชติยังเปิดให้บริการ จำกัดประมาณ 300 คัน จึงขอความร่วมมือหากเป็นไปได้ให้เดินทางมาโดยรถสาธารณะ หรือ ทางแม่น้ำเจ้าพระยา โดยลงที่ท่าเรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) อีกช่องทางคือ ที่จอดรถเพื่อส่งคนอย่างเดียวด้านหลัง ให้เข้าทางถนนขาวแล้ววนมาจอดหน้าอาคารพัชรกิติยาภา ส่งผู้ป่วยและวนออกไป
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการเทคอนกรีตลงหลุมยุบถนนสามเสนทรุดตัวว่า วานนี้เทไปแล้วประมาณ 700 คิวบิกเมตร และหยุดเทตอนเที่ยงคืน เพื่อให้คอนกรีตเซตตัว และวันนี้เตรียมเทเพิ่มอีกประมาณ 1,000 คิวบิกเมตร พร้อมกับเริ่มเรียงกระสอบทรายโดยรอบหลุมยุบ รวมถึงเตรียมแบริเออร์รูปตัวแอล เพื่อกั้นน้ำผิวดินจากฝนที่คาดว่าจะตกด้วย
“สถานการณ์โดยรวมดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเปิด 100% แล้ว ชุมชนโดยรอบเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำประปาไหลครบหมดแล้ว เหลือพื้นที่หลุมยุบตรงนี้ที่ต้องแก้ปัญหาทางเทคนิคกันต่อ ซึ่งยังคงดำเนินการไปได้ตามแผนที่วางไว้” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว