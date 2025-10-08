ดรามา! นักท่องเที่ยวปีนเสาแปะสติ๊กเกอร์ทั่วเสา-ป้ายทองผาภูมิ ชาวเน็ตจวก “ไม่เท่ แถมเสร่อ”

โซเชียลฯตั้งคำถาม? เหมาะสมไหม หลังพบนักท่องเที่ยวปีนโครงเหล็ก-ป้ายบอกทางทองผาภูมิ แปะสติ๊กเกอร์ทั่วพื้นที่ สุดพีคถึงขั้นปีนขึ้นเสาไฟ ชี้เป็นพฤติกรรมไม่สร้างสรรค์ ทำลายทรัพย์สินราชการ และอาจเกิดการเลียนแบบในอนาคต
วันนี้ (8 ต.ค.) กลุ่มออนไลน์ “ที่นี้ทองผาภูมิ” ได้มีสมาชิกใช่ชื่อว่า “เที่ยว กางเต็นท์” ได้ออกมาเปิดเผยว่า “มีดรามา กรณีมี นักท่องเที่ยวเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะตามเสาไฟ-ป้ายบอกทาง
พีคสุด ๆ คือ ปีนขึ้นไปบนโครงเหล็ก เพื่อเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะ บนนั้น เอาจริง ๆ มันไม่สร้างสรรค์เลยนะครับ
เป็นการแสดงออกในทางผิด ๆ แล้วมันจะเกิดการเลียนแบบ มีคนเริ่มก็ต้องมีคนตาม ป้ายบอกทางคือทรัพย์สินขอวทางราชการ มันไม่ควรมีสิ่งแปลก ปลอมไปติดนอกจากตัวหนังสือ คิดเยอะ ๆ ครับ มันไม่ได้เท่ห์ เลยสักนิดในสายตาคนทั่วไป ออกแนวเสร่อ ด้วยซ้ำ เลิกเสียนะ“