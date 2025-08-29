ทบ.เผยบทบังคับใช้กฎหมายต่อชาวกัมพูชาละเมิดคำสั่ง กกล.บูรพา

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า บทบังคับใช้กฎหมายต่อชาว กพช. ที่ละเมิดคำสั่งของ กกล.บูรพา
ตามที่กองกำลังลังบูรพาได้ออกประกาศ กำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณ บ.หนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ และที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดมาตราการดังกล่าวของชาวกัมพูชา ดังนี่
1. กรณีชาวกัมพูชาบุกรื้อลวดหนามของฝ่ายไทย หรือบุกข้ามแนวเขตแดนเข้ามาฝ่ายไทย
1) ชาวบ้าน กพช. รื้อลวดหนามของไทย จะต้องถูกดำเนินคดี ดังนี้
ก) การทำลายทรัพย์สินราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ซึ่งมีบทลงโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข) หากปรากฏว่ามีการเอาทรัพย์ไปด้วย เช่น ขโมยลวดหนาม จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ของทาง ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (10)
ค) เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 119 หรือเป็นผู ้สนับสนุน ตามมาตรา 119 ประกอบ มาตรา 129 ฐานกระทำการใดๆ ที่ทำให้เอกราชของไทยเสียไป ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต
2) หากชาวบ้าน กพช. ข้ามเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย หากปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ จะต้องรับโทษ ตามข้อ 1) หรือหากไม่เกี่ยวข้อง ตม. จะดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมือง
2. กรณีชาวกัมพูชาเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่ฝั่งไทย
- จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับข้อ 1
- และจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย หรือฆ่าหรือพยายามฆ่า ตามประมวลกฎหมายอาญา