เศร้าสะเทือนใจกันทั่ว!รอง ผกก.โดดช่วยสุนัขคู่ใจตกน้ำอิง สุดท้ายจมน้ำดับ

พะเยา - ทั้งชาวบ้าน-ตำรวจเพื่อนร่วมงาน เศร้าสะเทือนใจกันทั่ว..รอง ผกก.สืบสวนกองเมืองพะเยา กระโดดช่วยสุนัขคู่ใจพลัดตกแม่น้ำอิงสุดท้ายจมน้ำดับ
หัวค่ำวันนี้(6 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา ได้รับแจ้งเกิดเหตุบุคคลพลัดตกแม่น้ำอิง บริเวณบ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา หายไปต่อหน้าชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมประสานชุดปฏิบัติการใต้น้ำนทีพะเยา-กองเรือชุ่ม มูลนิธิลือชา กู้ภัยพุทธยาน กู้ภัยสุบรรณเมตตาธรรม และกู้ภัยพะเยา (ดอกคำใต้) เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหา
ชุดปฏิบัติการใต้น้ำนทีพะเยา-กองเรือชุ่ม พร้อมด้วยอาสาสมัคร มูลนิธิลือชาพะเยา ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันที ได้รับการชี้จุดจากพลเมืองดีว่าผู้สูญหายได้เดินเล่นริมตลิ่งพร้อมสุนัข แต่สุนัขพลาดลื่นตกลงไปในแม่น้ำผู้สูญหายจึงกระโดดลงไปช่วยแล้วจมหายไป
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังนำเรือยนต์และอุปกรณ์ดำน้ำลงงมค้นหา ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จึงพบร่างผู้สูญหายเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำ และสุนัขติดอยู่ที่รากไม้ ห่างจากจุดพลัดตกประมาณ 15-20 เมตร
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ พ.ต.ท.วีระพล สำราญใจ ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา ซึ่งเป็นนายตำรวจที่ได้รับการยกย่องว่ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน เป็นที่เคารพรักของเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นจากน้ำได้สำเร็จ ข้าราชการตำรวจเพื่อนร่วมงาน และชาวบ้าน ที่เดินทางมารอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ค้นหา ต่างพากันน้ำตาซึมต่อภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นแพทย์เวรโรงพยาบาลพะเยาเข้าตรวจชันสูตรร่าง ก่อนส่งต่อให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป