อ่างทองระทม! ชาวนาเครียด ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวไม่ถึง 2 สัปดาห์ จมน้ำทั้งทุ่ง สูญรายได้-ทุนจมมิด

อ่างทอง - น้ำเอ่อเข้าท่วมกลางทุ่งสูงจนมิดรวงข้าว ชาวนาอ่างทองสิ้นหวังต่อหน้าต่อตา ลงทุนค่าปุ๋ย-ค่ายา-ค่าน้ำมันไปหมด แต่เก็บเกี่ยวไม่ได้ ราคาข้าวก็ตกต่ำ วอนหน่วยงานช่วยเหลือเร่งด่วน
วันนี้( 15 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่กลางทุ่งนา หลังบ้านเลขที่ 38 หมู่ 5 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่าน้ำหลากที่เติมขึ้นอย่างต่อเนื่องเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก จนมิดคันนาและมิดรวงข้าวที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยวในอีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ ชาวนาไม่สามารถลงเครื่องเกี่ยวได้ ส่งผลให้ต้องปล่อยข้าวจมน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ระดับน้ำในทุ่งนาเพิ่มสูงขึ้นทุกชั่วโมง ทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นผืนน้ำกว้างสุดลูกหูลูกตา ชาวนาหลายรายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ใจจะขาด” เพราะข้าวที่ปลูกมาตลอดหลายเดือนใกล้จะสร้างรายได้ แต่กลับต้องมาเสียหายก่อนถึงเวลาเกี่ยวเพียงไม่กี่วัน
ป้าอารมณ์ เพิ่งเจริญ หรือ ป้าแมว อายุ 68 ปี เจ้าของนาพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน เผยทั้งน้ำตาว่า ตอนนี้เครียดมาก เพราะแม้ราคาข้าวช่วงนี้จะตกต่ำ แต่ก็จำต้องทำนาเพื่อเลี้ยงชีพครอบครัว ต้นทุนทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าน้ำมัน รวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวลงทุนไปหมดแล้ว เหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ก็จะเกี่ยวได้อยู่แล้ว แต่กลับต้องมาจมน้ำทั้งหมด
ป้าแมวเผยว่า เคยคิดจะนำรถแบ็กโฮมาทำคันล้อมและสูบน้ำออก แต่เมื่อต้นทุนสูงขึ้น ข้าวก็จะมีความชื้นมากทำให้ราคาตกกว่าเดิม จึงไม่คุ้มค่าที่จะทำอะไร นอกจากจำใจนั่งดูผลผลิตทั้งฤดูกาลค่อย ๆ จมลงไปกับน้ำอย่างช่วยเหลือไม่ได้
ชาวนาในพื้นที่วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากความเสียหายครั้งนี้กระทบอย่างหนักต่อรายได้หลักของครอบครัว และยังไม่แน่ชัดว่าสถานการณ์น้ำจะลดลงเมื่อใด.