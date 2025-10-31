“วีระ” เตรียมรถไถ-แบ็กโฮ รื้อบ้านชาวเขมรบุกรุกพื้นที่ศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่า บ่ายโมงวันนี้

“วีระ สมความคิด” นำมวลชนพร้อมรถแบ็กโฮ-รถไถ เตรียมเข้ารื้อบ้านของชาวบ้านกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่ 64 ไร่ศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่า บ่ายโมงวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้าวันนี้ (31 ต.ค. 68) ที่บ้านหนองจาน หมู่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ได้นำมวลชนพร้อมรถแบ็กโฮ 1 คัน รถไถ 4 คัน เตรียมเข้าไปที่บริเวณพื้นที่ 64 ไร่ของศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่า เพื่อรื้อถอนและขับไล่ชาวกัมพูชาที่เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว โดยจะทำการเคลื่อนย้ายรถแบ็กโฮและรถไถ เข้าไปในพื้นที่ ในเวลา 13.00 น. ของวันนี้
ขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เตรียมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) 1 กองร้อย จำนวน 170 นาย เข้าควบคุมและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
นายวีระ ได้เปิดใจกับทีมสื่อมวลชนว่า ตนพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่จับกุม แต่ยืนยันว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับกุม เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการขับไล่ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 64 ไร่ของศูนย์อพยพบ้านหนองจานเก่าให้หมดเสียก่อน