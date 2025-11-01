“อามินทร์-บีลา”ลงพื้นที่ อ.แว้ง ติดตามผลผลิตนาข้าว ฟังเสียงเกษตรกร สั่งเร่งแผนช่วยผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย พร้อมหนุนพัฒนาอาชีพสร้างรายได้

วันนี้(1 พ.ย.)นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม(กธ.)เพื่อรับฟังปัญหาและติดตามผลการเพาะปลูกนาข้าวในพื้นที่ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ณ พื้นที่แปลงนา หมู่ที่ 7 บ้านฮูแตมาแจ (ตรงข้ามซอยชลประทาน) โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเพาะปลูกข้าวให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นในปีต่อไป
นายอามินทร์ กล่าวชื่นชมความร่วมมือของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี หน่วยงานในพื้นที่ และเกษตรกรที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพการทำนาอย่างเป็นระบบ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก พร้อมทั้งกำชับให้สำนักงานเกษตรและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแว้ง เร่งสำรวจและลงทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
“เกษตรกรคือรากฐานสำคัญของประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าให้การสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย การไถพรวนดิน และจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกายูคละ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชน ซึ่งขณะนี้พื้นที่นาข้าวดังกล่าวได้เข้าสู่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว