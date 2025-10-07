ชาวอยุธยาโอด! น้ำท่วมนาน 2 เดือน กิน–นอนกลางน้ำ เท้าเป็นเชื้อรา วอนรัฐช่วยเหลือทั่วถึง

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วม “เสนา” อยุธยายังวิกฤต ชาวบ้านบางพื้นที่จมอยู่ในน้ำมานานกว่า 2 เดือน ใช้ชีวิตบนชั้นสอง-นั่งร้านพื้นบ้าน เผยความทุกข์ “กินนอนกลางน้ำ เท้าเป็นเชื้อรา” น้อยใจถุงยังชีพได้ไม่ทั่วถึง วอนรัฐเห็นใจเร่งช่วยเหลือ
วันนี้ ( 7 ต.ค.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะที่ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา น้ำจากแม่น้ำน้อยยังคงเอ่อท่วมสูงต่อเนื่องมานานกว่า 2 เดือน ไม่มีทีท่าว่าจะลด ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและถนนภายในชุมชนถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่เทศบาลหัวเวียงต้องเร่งจัดทำสะพานไม้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรเข้าออกได้ เนื่องจากรถเล็กไม่สามารถผ่านเข้าในชุมชนได้แล้ว หลายครอบครัวต้องยกของหนีน้ำขึ้นชั้นสอง บางบ้านต้องทำนั่งร้านพื้นไม้ใช้ชีวิตกลางน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืน
“ป้าแมว” อายุ 74 ปี ชาวหมู่ที่ 9 ตำบลหัวเวียง หนึ่งในผู้ประสบภัย เล่าว่าบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำน้อย ถูกน้ำท่วมมานานกว่า 2 เดือน ทุกวันนี้อยู่กับสามีเพียงสองคน ต้องกิน–นอน–ทำกับข้าวอยู่ในน้ำสูงระดับเอวตลอดเวลา จนเท้าเริ่มเป็นเชื้อรา
“มันลำบากจริง ๆ แต่ก็ต้องทำใจ น้อยใจหน่อยก็ตรงที่ถุงยังชีพมีมา แต่ก็น้อย บ้านอื่นได้หลายรอบ แต่บ้านเราได้ไม่กี่ครั้ง อยากให้เห็นใจคนที่อยู่ในน้ำมานาน ๆ หน่อย”
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างวอนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและครอบครัวที่ขาดเรือใช้สัญจรในช่วงน้ำท่วม เพราะแม้น้ำจะยังไม่ลด แต่ความเป็นอยู่กลับยากลำบากขึ้นทุกวัน
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 11 อำเภอ รวม 17 ตำบล 134 หมู่บ้าน กว่า 9,297 ครัวเรือน