คาดกระทิงยักษ์ออกทุ่งแสลงหลวง โผล่ใกล้ชุมชน-กัดกินพืชผลชาววังทอง

พิษณุโลก - พบรอยเท้ากระทิงขนาดใหญ่ออกมาจากพื้นที่ อช.ทุ่งแสลงหลวง โผล่กัดกินพืชผลการเกษตรชาวบ้าน ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ สั่งการบินโดรนแกะรอยตามหาทันที คาดมาอย่างน้อย 2 ตัว
วันนี้ (24 พ.ย. 68) นายชำนาญ เนตรผสม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการด่วนให้นายภูรินทร์ มาแก้ว หัวหน้าสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นำทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจฯ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าวังทอง, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่, เจ้าหน้าที่ สปป.3 ภาคเหนือ,ผู้ใหญ่บ้านแก่งจูงนาง และนายโลม แก้วสว่าง ราษฎรบ้านแก่งจูงนาง (ผู้นำตรวจ) ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เกษตรที่บ้านแก่งจูงนาง หมู่ที่ 7 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อย่างรวดเร็ว
หลังได้รับแจ้งว่าพบร่องรอยกระทิงออกนอกพื้นที่ป่าเข้ามาในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเมื่อเย็นวานนี้ (23 พ.ย. 68)
จากการตรวจสอบแปลงเกษตรของนายโลม แก้วสว่าง พบรอยเท้าของกระทิงขนาดใหญ่ คาดว่ามีประมาณ 2 ตัว ที่ออกมาจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และได้กัดกินต้นข่าเสียหายไปบางส่วน แม้เจ้าของพื้นที่ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหาย แต่มีความกังวลอย่างยิ่งว่าสัตว์ป่าที่เข้ามาใกล้ชุมชนอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและเพื่อนบ้านได้
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินสำรวจพื้นที่โดยรอบอีกทางหนึ่ง แต่ไม่พบการปรากฏตัวของกระทิงแต่อย่างใด จึงได้ตักเตือนและเน้นย้ำประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มความระมัดระวัง หากพบเห็นกระทิงหรือสัตว์ป่าขนาดใหญ่ปรากฏตัวในพื้นที่ชุมชน ห้ามทำร้ายหรือพยายามขับไล่สัตว์ป่าด้วยตนเองโดยเด็ดขาด โดยขอให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าดำเนินการผลักดันสัตว์ป่ากลับคืนสู่ป่าอย่างปลอดภัยต่อไป