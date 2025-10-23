"สุชาติ"รองนายกฯ-รมว.ทรัพย์ฯ เปิดศูนย์ไฟป่าภาคเหนือพร้อมตรวจเยี่ยม จนท.มอบนโยบายรับมือฝุ่นควันPM2.5ปี69

เชียงใหม่- "สุชาติ" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมขึ้นเชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าภาคเหนือ เตรียมรับมือฝุ่นควัน PM 2.5 ปี 2569 เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนยึดหลักยุทธการตรึงพื้นที่ และบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียว
วันนี้ (23 ต.ค. 68) ที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ พร้อมมอบนโยบาย 10 มาตรการเข้มรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมี ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย เพื่อแสดงความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและมาตรการเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีหัวใจหลักคือ ยุทธการตรึงพื้นที่ และการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับจังหวัด โดยได้เน้นย้ำ ในเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน ปัญหาไฟป่าไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กองทัพ ท้องถิ่น และภาคประชาชน ให้เกิดพลังร่วมที่แข็งแกร่ง และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน สร้างความเข้าใจ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน
ขณะเดียวกัน นายสุชาติยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกท่านอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อปกป้องอนาคตของลูกหลานคนไทย ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมรดกของชาติ และปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตไฟป่าและหมอกควันไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโอกาสเดียวกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มอบโอวาทและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมกำลังพล มอบสิ่งของจำเป็น ชมนิทรรศการ และฐานการสาธิตการฝึกของชุดดับไฟ