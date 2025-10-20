เตรียมปิด ”หินงูยักษ์“ ลำน้ำเข็กชั่วคราว ตั้งแต่ 1-15 พ.ย. 68

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ประกาศปิดพื้นที่หินซันแครก “งูยักษ์” แห่งลำน้ำเข็กชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2568 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เฟซบุ๊กเพจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โพสต์ภาพพร้อมประกาศจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงข้อความว่า
จากกรณีการค้นพบหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้าย 'หินงูยักษ์' หรือที่เรียกว่า หินซันแครก (sun crack) บริเวณริมลำน้ำเข็ก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก
ล่าสุด! อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ร่วมกับอำเภอเขาค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมีมติในการดำเนินการดังนี้
- จัดระเบียบที่จอดรถ : จัดหาพื้นที่จอดรถที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรหลัก
- ส่งเสริมสินค้าชุมชน : จัดพื้นที่สำหรับร้านค้าชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่น
- พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ : ปรับปรุงเส้นทางบริเวณหินซันแครกให้เป็น 'เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางธรณีวิทยา'
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนและรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ประชุมจึงมีมติให้อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ปิดพื้นที่ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2568 เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามสําหรับนักท่องเที่ยวสายมูที่ใส่ใจในการอนุรักษ์ไปพร้อมกัน
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาด และที่สำคัญกรุณานำเครื่องสักการะต่างๆ ออกจากพื้นที่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และคงความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้ยั่งยืน
