กลิ่นธูปคลุ้งฝั่ง!สายมูทั้งใกล้ไกลแห่ชมสักการะ“หินงูใหญ่ริมน้ำเข็ก”อีกอันซีนเขาค้อ

เพชรบูรณ์ - เปิดอีกอันซีนเขาค้อ “หินงูใหญ่ริมลำน้ำเข็ก” จุดเช็กอินสายมูมาแรง ที่ทั้งขลังทั้งชวนขนลุก ชาวบ้านสักการะไม่ขาดสาย คนกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด แห่มาขอโชคลาภ จนพื้นที่เล็ก ๆ ริมถนนหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก–หล่มสัก คึกคักราวงานบุญใหญ่
หลังปรากฏ “หินงูยักษ์” ซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวพญานาคโผล่ริมลำน้ำเข็ก ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ มีการแชร์ภาพต่อเนื่องจนผู้คนหลั่งไหลมาเยือน ทั้งเพื่อชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติ และเพื่อกราบไหว้บูชา เสริมสิริมงคลชีวิต
บรรยากาศรอบ ๆ เต็มไปด้วยสีสันสายมู ผู้คนทั้งใกล้ทั้งไกลต่างนำดอกไม้ ธูปเทียน บายศรี น้ำแดง มาถวายเป็นจำนวนมาก ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ปรับตัวรับนักท่องเที่ยว ตั้งร้านขายของบูชา เครื่องดื่ม อาหาร และบริการให้เช่ารองเท้าบูทสำหรับเดินลุยโคลนระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร เพื่อไปสัมผัสกับหินงูยักษ์อย่างใกล้ชิด
นายยิ่งยง จงไกรจักร อายุ 60 ปี ชาวกรุงเทพฯ เล่าว่า หลังเห็นภาพหินงูในโซเชียลฯ ก็ลองอธิษฐานขอโชค ปรากฏว่าถูกรางวัลงวดวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จึงชวนเพื่อน ๆ อีก 3 คน ขับรถจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่ตี 3 เพื่อมาถวายบายศรี น้ำแดง และจุดธูปขอเลขเด็ดเพิ่มเติม ซึ่งครั้งนี้ได้ตัวเลข 186 และ 896 กลับไปเสี่ยงโชคในงวด 16 ต.ค.ที่จะถึง
บรรยากาศโดยรอบไม่เพียงสะท้อนศรัทธาความเชื่อ แต่ยังแจ้งเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบอันซีนของเขาค้อ ที่ผสานทั้งความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไว้ในจุดเดียว จนผู้คนที่มาเยือนต่างพูดกันว่า “ต้องมาดูมาสัมผัสหินงูใหญ่ริมลำน้ำเข็กกันสักครั้ง”