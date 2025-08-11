กมธ.งบฯ 69 อ้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดนเบรก ทำไทยเสียโอกาส

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ อดีต สส.ชลบุรี พรรคเพื่อไทย รองประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการงบประมาณปี 2569 สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย ว่า การพิจารณางบประมาณ 3,780,600 ล้านล้านบาท รัฐบาลมุ่งเน้นในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทั้งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจปากท้อง และเศรษฐกิจในมหภาค ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการจัดทำงบประมาณในปี 2569 เป็นการจัดงบประมาณเพื่อรับกับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติปรับลดงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.92 พันล้านบาท โดยปรับลดสูงสุดได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ปรับลด 2.14 พันล้านบาท รัฐสภา 880 ล้านบาท กระทรวงคมนาคม 795 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข 693 ล้านบาท และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 459 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน กำชับกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมากที่สุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันรวมทั้งการเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่ศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายตลาดให้กับสินค้าไทย
ส่วนด้านการท่องเที่ยว ต้องยอมรับว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ที่จะเข้ามา น่าเสียดายที่โครงการเอนเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์ที่เป็นโอกาสครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถดึงเม็ดเงินลงทุนหลายแสนล้านและนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน ที่ผ่านมาต้องถูกต่อต้านจากพรรคการเมืองและกลุ่มอคติการเมืองสร้างวาทกรรมมาบิดเบือนต่างๆ นานา โดยเฉพาะเรื่องกาสิโนที่มีเพียงร้อยละ 5 ของทั้งโครงการทั้งหมด จนโครงการต้องชะลอไป เป็นการทำลายโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายให้ประชาชน ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กำลังก่อสร้างเอนเตอร์เทนเม้นคอมเพล็กซ์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่อเนื่อง ทำลายโอกาสสร้างรายให้ประชาชน